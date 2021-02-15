Чокой: Если число случаев COVID будет расти, примем радикальные меры

Число заражений новым коронавирусом, тяжелых случаев заболевания, а также смертей среди инфицированных растет по сравнению с предыдущими неделями.

Об этом заявила врио главы минздрава Татьяна Затык на заседании правительства. В связи с этим врио премьер-министра Аурелиу Чокой заявил, что власти могут вернуться к ограничениям, сообщает agora.md.

«Наше главное опасение заключается в том, что, по расчетам специалистов, если на прошлой неделе у нас было 30-процентное увеличение заболеваемости, то на этой неделе рост составил 20 процентоав. Количество случаев тяжелых форм болезни увеличилось на 30 процентов. Это большая нагрузка для медицинской системы. Возможности госпитализации сокращаются. Мы вводим еще 130 коек в Кишиневе. Институт фтизиопневмологии вновь открывается после прекращения деятельности. Число смертей увеличилось на 20 процентов по сравнению с предыдущими неделями», - сказала Татьяна Затык.

«Если число заражений продолжит расти, я боюсь, что нам придется вернуться к определенным ограничениям, чтобы противостоять увеличению новых случаев заражения. Это будут непростые решения, но нам придется предпринять радикальные действия», - сказал Аурелиу Чокой.