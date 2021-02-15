Не важно какие цели у новых молдавских политиков, опаснее, что они мстительные и жестокие

Команда Санду не признает другую точку зрения, потому что хотят абсолютного превосходства над одними, прогибаясь под другими. От молдавской власти веет холодом. Это не связано с лютыми морозами, которые сковали сейчас Молдову. Это не связано с ледяным взглядом молдавского президента в сторону Москвы. Это связано скорее с внутренней сущностью каждого члена команды Санду, пришедшей к власти. У них кроме общих целей или интересов, есть еще кое-что общее – злость.

«Сначала казнь! Потом приговор», - это цитата из "Алисы в Стране Чудес" может стать слованом команды президента.

Стратегии у команды власти нет, точнее есть, но она внешняя, а не придумана этими пешками. У команды власти есть единственное горючее, на котором подобные им выезжают уже 30 лет независимости Молдовы – ненависть, враждебность, неприязнь и агрессивность.

Ох, если бы можно было разобраться со всеми неугодными. Это же был бы не «чемодан, вокзал, Россия», а отобрать все имущество, товарный вагон и Сибирь.

От каждого слова команды сквозить неприязнью ко всему, что не вписывается в их личный мир. Каждый закон, каждое решение, каждое предложение выращено на агрессивных эмоциях. А по-другому и не получается, потому что они живут в ловушке негативного прошлого.

Прошлое стало культом и оружием для битья современников с другим опытом проживания. Негативное прошлое оказалось ценнее, чем настоящее, над которым надо работать каждый день.

Команда уверена, что их и сейчас мучают, и собираются мучать в будущем, оправдывая этим все свои настоящие и еще не свершившиеся ошибки. Когда не угрожают хищники, голод, жажда или холод, как первобытным малодумающим людям, на смену приходят надуманные угрозы в виде танков. Причем, одни угрожающие танки видны хорошо, а другие - нет. А суть в этих машин-убийц одна – танки не оставят в живых никого.

Команда Санду не признает другую точку зрения, потому что хотят абсолютного превосходства над одними, прогибаясь под другими. Вот оно топливо для политической воли, этнической сегрегации и разделения страны на своих, кто вправе править, и других, кто должен ответить за все и всех.

Думающему, толерантному, допускающему другие точки зрения человеку в такой стране не дойти до политического Олимпа. Его сожрут звери, жаждущие реванша. Его растащат на куски, если он еще и заговорит на другом языке. Его скинуть в пропасть просто за то, что его происхождение можно связать с оккупацией из учебника "История румын".

К сожалению, возникает ощущение, что победить злобную свору можно будет тогда, когда они доведут до белого каления своих оппонентов. Выведут из терпения своей злостью, невежеством, желанием все и всех спустить на уровень своего плинтуса. А пока сила злости несет их к высотам власти только потому, что оппоненты – вежливые, воспитанные и тактичные люди.

Даже забавно наблюдать, как злость их делает легкими для управления . Как злость за прошлое портит им жизнь сейчас и испоганит будущее.

Кукла Вуду злая, и она всего лишь кукла, истыканная чужими иглами.

Надежда КИШИНЕВСКАЯ