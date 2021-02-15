Известен главный подозреваемый в деле о телефонных аферистах

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Общество
Замглавы всех молдавских тюремщиков подозревается в руководстве аферистами. Заместитель руководителя Национальной администрации пенитенциарных учреждений Сергей Демченко был задержан в Кишиневе в понедельник, сообщает «Комсомольская правда». Задержание провели сотрудники Службы информации и безопасности и прокуратуры.
Демченко подозревается в причастности к аферам с «банковской безопасностью».
По версии следствия, банковские аферы в Молдове происходили под руководством главных тюремщиков. Речь идет об аферах, которые осуществляли заключенные, звоня по Вайберу доверчивым гражданам от имени банков.
Подготовил Михаил Генчу
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