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Общество
Известен главный подозреваемый в деле о телефонных аферистах
15.02.2021

Замглавы всех молдавских тюремщиков подозревается в руководстве аферистами. Заместитель руководителя Национальной администрации пенитенциарных учреждений Сергей Демченко был задержан в Кишиневе в понедельник, сообщает «Комсомольская правда». Задержание провели сотрудники Службы информации и безопасности и прокуратуры.

Демченко подозревается в причастности к аферам с «банковской безопасностью».

По версии следствия, банковские аферы в Молдове происходили под руководством главных тюремщиков. Речь идет об аферах, которые осуществляли заключенные, звоня по Вайберу доверчивым гражданам от имени банков.

Подготовил Михаил Генчу


 
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