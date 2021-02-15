Дров и угля не напасешься: жители сел жалуются на холодный февраль

Такого морозного февраля в сёлах не ждали: дров и угля для топки печи не напасёшься. Люди переживают, что запасы закончатся раньше, чем потеплеет.

"Топлю почти весь день, потому что дрова тонкие. Затапливаю в шесть утра. Тут, на кухне, нужны две хорошие такие охапки дров, а в доме ещё больше, потому что там две большие комнаты", - сказала жительница села Бобейка Вера Ромашко.

Женщина говорит, что если дрова закончатся, купить ещё ей будет не на что: "Я осталась одна, муж умер. У меня дочь в Пересечино. Она приезжает, помогает, но ей самой тяжело, она дом строит".

Односельчанин Веры Ромашко рассказывает, что два года назад установил котёл на твёрдом топливе: "На дровах тепло держится до 22 часов, на углях - до 30 часов". Сейчас, когда и котлы, и простые печи работают почти безостановочно, расходы на отопление удвоились, жалуются селяне:

"Совсем не так, как когда на улице тепло. Расход стал процентов на 60 больше". "Примерно в два раза. Холодно, нужно отапливать дом. И днём, и вечером, и ночью топим". Рады только торговцы дровами. Цены остались прежние — кубометр стоит от 750-ти до тысячи леев. Тонна угля стоит 3800 леев, топливные гранулы — 2800.