Несколько АЗС афишировали более высокие цены на топливо. Бензин и дизтопливо подорожали в среднем на 40-55 банов, а сжиженный газ подорожал примерно на 20 банов.

Бензин АИ-95 стоит в среднем 17,65 леев, по сравнению с 17,15 леями, как было ранее. Литр дизельного топлива стоит почти 14,90 леев, по сравнению с 14,45 леями. Средняя цена сжиженного газа составляет около 10,30 леев, по сравнению с 10,10 леями.

Подорожание топлива началось в середине декабря, тогда цены выросли в среднем на 60 банов. Впоследствии, в середине января они выросли в среднем на один лей.

Парламентская Комиссия по экономике, бюджету и финансам провела в начале февраля слушания по поводу ситуации на топливном рынке. Тогда Совет по конкуренции уточнил, что шесть нефтяных компаний, которые управляют в целом 66% АЗС в стране, в течение 48-72 часов афишируют одинаковую цену. Анализ ценовых изменений показывает несоответствие реакции рынка на изменение международных котировок, а именно – немедленную реакцию на рост котировок и задержку на снижение.

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