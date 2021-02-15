Ведь если это "позорный" парламент, то какое место в нем занимают депутаты Партии действия и солидарности?

Всякий раз, когда слышим про необходимость разогнать "позорный парламент", избранный "при Плахотнюке", "плод сожительства Плахотнюка и Додона", несколько коробит от гнусавого лицемерия.

Ведь если это "позорный" парламент, то какое место в нем занимают депутаты Партии действия и солидарности? Или они в белом пальто стоят поодаль?

Что из действий самозваных парламентских "борцов с режимом" хоть на каплю оправдывает их попадание в "плод сожительства" главного олигарха и экс-президента? Переманивание плахотнюковского депутата Иона Грозы во фракцию ПДС вполне тянет на политическую проституцию, но об этом морализаторствующие обличители стараются помалкивать.

Про декларацию об узурпации власти забыли не только демократы с их бывшими союзниками, но и "борцы" с режимами. Много ли было протестов у Конституционного суда против наделения пожизненным иммунитетом предыдущего, "плахотнюковского" созыва #КС? А ведь это ключевой момент, остановивший расследование узурпации.

Нынешний президент, цепляющийся за крючочки в Конституции, лишь бы продавить свою линию, ничуть не лучше не только предыдущего, но и самого Влада Георгиевича. Разговоры о борьбе с коррупцией бессмысленны, пока на пост премьера продвигается человек, связанный с коррупционными кланами в таможне и погранполиции. И самое главное, пока не будет окончательного отказа от решений и действий "олигархического режима", все последующие будут ему наследовать. За это наследие и закручивается очередной сезон бразильского молдавского сериала.

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