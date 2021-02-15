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Политика
Паскару: кабинет Дурлештяну может стать правительством переходного периода
15.02.2021

Проект кабмина Дурлештяну – это проект эффективного переходного правительства. Об этом заявил депутат парламента Николай Паскару в эфире программы «На самом деле» на портале News-front.

– Санду, как мы все знаем, повторно предлагает кандидатуру Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра, чтобы парламент за нее не проголосовал, и чтобы страна была ввергнута в хаос.

Есть большинство депутатов – не коалиция – которое выдвинуло Марианну Дурлештяну на пост главы кабмина. Утверждение этого переходного правительства, его кропотливая работа поможет стране выйти из тяжких экономических последствий пандемии, - отметил Паскару.

Подготовил Михаил Генчу


 
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