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Экономика
Переведите Кишиневу часть доходов от налога на прибыль - инициатива столичного примара
15.02.2021

Примар Кишинева встретился с представителями Минфина.

– Мы попросили пересмотреть компоненты формирования доходов муниципия, в частности рассмотреть возможность частичного включения налога на прибыль юридических лиц, чтобы он доходил до муниципального бюджета. До недавнего времени 50% этой суммы оставалось в муниципальном бюджете, сейчас - 0. Здесь есть ограничения как в юридической, так и в финансовой сфере. К сожалению, муниципальный бюджет остается пустым с большими потребностями. Это несправедливо по отношению к кишиневцам и по отношению к столице. Что можно сделать в столице без финансовых средств? – написал в соцсетях Ион Чебан.

По его словам, все жители Кишинева хотят отремонтированные дороги, тротуары, современные дворы домов, зеленые зоны и городскую мебель.

– В связи с этим мы предлагаем пересмотреть эти нормы и даже будем просить о поддержке наших коллег в парламенте, ранее мы уже отправляли запросы в правительство. Помимо этого, мы обсудили актуальные темы, текущие проекты, а также дальнейшие шаги во многих сферах деятельности примэрии Кишинева.

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Что касается ассигнования проектов, мы обсудили новые направления открытых грантов для местной публичной власти в сферах энергоэффективности и окружающей среды по проектам, финансируемым Банком Совета Европы, Экологическим фондом, Агентством энергоэффективности, Северным экологическим фондом и другими, - заключил Чебан.

Подготовил Михаил Генчу


 
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