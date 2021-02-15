Полностью не разделись: Гришаева о моменте в постели с Олешко

Актриса рассказала, с кем из коллег по цеху готова сниматься в пикантных эпизодах. Нонна Гришаева назвала только одно имя. За почти 30-летнюю карьеру актриса всего единожды согласилась на участие в постельной сцене. Нонна Гришаева снималась в картине "Мужчина с гарантией". Лента увидела свет в 2012 году.

По словам артистки, она сделала исключение для этого фильма потому, что ее партнером был Александр Олешко. Нонна и Александр очень дружны в реальной жизни.

"Это единственный человек, с которым я могу спокойно лечь в постель", – заметила Гришаева.

Актриса отметила, что во время съемок интимной сцены она и Олешко не могли сдержать смех. Обстановка была довольно целомудренна, артистам даже не пришлось полностью раздеваться.

Нонна Гришаева подчеркнула, что ни с кем другим сниматься в пикантных кадрах она не соглашалась. В последние годы артистке не предлагают откровенные роли. Этому факту знаменитость несказанно рада. 49-летняя Гришаева считает, что уже вышла из того возраста, когда подобное было бы возможно.

Как писали "Дни.ру", Нонна Гришаева замужем за режиссером и актером Александром Нестеровым. По словам актрисы, с супругом она находится в постоянном "сотворчестве". Нестеров самый главный критик для знаменитости. Артистка прислушивается к советам избранника, но всегда с ним спорит.