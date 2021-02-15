Давайте вспомним: легендарный магазин «Березка» в Кишиневе

На этой фотографии вы видите памятник Льву Толстому перед магазином «Березка» в Кишиневе. Сегодня монумента уж лет 30 как не там. Равно как и самого магазина «Березка».

– Сам магазин «Березка» располагался в доме (на проспекте Ленина, ныне проспект Штефан чел Маре – ред.) №6, рядом со знаменитыми «Самоцветами» и аптекой. Торговая сеть, объединившая на территории СССР все магазины, принимавшие валюту с 1961 года, получила название «Берёзка» в 1967 году. Магазины с таким названием стали настоящим символом элитного потребления в Союзе. Прямой доступ к заветным прилавкам был только у дипломатов, спортсменов и артистов. Иногда — у врачей и инженеров после командировок.

В редких случаях — у интеллигенции, получавшей гонорары за статьи в зарубежных изданиях и переводы произведений на иностранные языки. Простой советский человек в «Берёзку» попасть не мог. Поначалу магазины «Берёзка» обслуживали только иностранцев. Первые точки сети начали работать в московских аэропортах Внуково и Шереметьево. Зарубежные гости охотно покупали здесь не только сувенирных матрёшек, кукол в национальных костюмах и дымковскую игрушку, но ассоциировавшиеся у них с Россией красную икру и водку «Столичная», - пишет в онлайн-паблике «Кишиневцы» пользователь соцсетей Вячеслав Афанасьев.

По его словам, «при этом цены были в разы выше аналогичных магазинов на Западе — от двух до десяти раз».

– К примеру, за килограмм шоколада в «Берёзке» брали 15$, а в США на тот момент он стоил 1,5$. Объяснялось всё просто. Аналогов этой сети в Союзе попросту не было, и тех товаров, что в ней продавались, нигде более достать было нельзя. Министерство торговли РСФСР принимало беспрецедентные меры для развития торговой сети.

В 68 году Министр торговли дал магазинам «Берёзка» преимущество отбирать товары для реализации на оптовых складах, а также бесперебойно снабжать продовольственные отделы магазинов самыми свежими продуктами питания с баз Росмясорыбторга и Росбакалеи. Разумеется, советскому человеку, стоявшему в километровых очередях даже за элементарными продуктами питания, «Берёзка» казалась чем-то поистине удивительным. Попасть туда могла только элита — в основном, чиновники, работавшие за рубежом, их дети — золотая молодежь СССР, выезжавшие на гастроли артисты, спортсмены, участвовавшие в соревнованиях, - отметил автор публикации.

Он добавил, что «редкое счастье выпадало писателям и переводчикам, а также участникам конференций в союзных республиках».

– Гражданин Советского Союза мог купить в «Берёзке» добротную одежду и обувь. Правда, за рубежом такая одежда считалась довольно средней, но по советским меркам — высший класс. При этом товар для элитных магазинов покупался оптом на зарубежных распродажах, а продавался потом советскому покупателю без каких-либо скидок и поштучно. Кроме одежды, только в «Берёзках» можно было купить более-менее достойные фотоаппараты и радиоаппаратуру.

Разумеется, так же по завышенным ценам. Иностранцы, разумеется, постепенно перестали покупать в этой торговой сети что-либо кроме сувениров, и основным покупателем стала элита СССР. Чтобы люди, получившие оплату труда за границей, тратили деньги именно в советских «Берёзках», предлагалось обратить внимание на товары «длительного пользования». Например, при наличии валютного счёта в «Банке для внешней торговли» гражданин СССР мог без очереди купить автомобиль — вершину всех желаний советского человека.

При этом автомобиль не мог быть иномаркой, но — «экспортного исполнения». Известно, что иметь валюту советскому человеку было попросту запрещено. За какие-либо валютные операции существовало уголовное наказание — до 8 лет, и от 5 до 15 — «при отягчающих обстоятельствах». Поэтому для осуществления торговли для «Берёзок» вводятся в обращение специальные сертификаты «Внешпосылторга» — аналог валюты.

Сертификаты могли быть трёх видов и только бумажными, даже если номинал был совсем копеечным. Сертификаты с синей полосой выдавались тем, кто имел право на валюту социалистических стран, и купить на них можно было далеко не любой товар «Берёзки». Второй тип «валюты» имел на себе жёлтую полосу, их давали гражданам, работавшим в развивающихся странах, африканских или индийских. На них можно было купить чуть больше товаров и более разнообразного ассортимента.

Доступ ко всем товарам был у тех граждан, которые имели право на свободно конвертируемую валюту, западную, на сертификатах для таких покупателей шла белая полоса. И, наконец, сертификаты-чеки серии «Д» были в доступе у дипломатов. В 1976 году всю «валюту», кроме последней, упразднили и ввели сертификаты единого образца, - пишет Афанасьев.

Он добавил, что «при входе в «Березки» дежурили милиционеры, которые просили предъявить «чеки», чтобы убедиться, что внутрь направляется настоящий покупатель, а не рядовой советский гражданин, изнывающий от любопытства и желания поглазеть на заграничные товары».

– Вплоть до 1990 года советские граждане, за редким исключением, не имели права иметь на руках валюту. Вся легально поступающая на счета граждан валюта принудительно обменивалась через безналичный счет в инвалютных рублях во Внешторгбанке СССР на сертификаты (до 1977 года) и чеки (с 1977). После этого на «чеки» можно было по завышенной по сравнению с западными ценами приобрести различные товары в «Березках».

Для примера: в 80-е на «чеки» можно было приобрести видеомагнитофон. Сразу после выхода из «Березки» его можно было перепродать втридорога покупателям из кавказского региона, которые традиционно зарабатывали на туристах и фруктах и в среднем были намного богаче обычных советских граждан. Спекулятивная стоимость видеомагнитофона в начале 80-х была сравнима со стоимостью кооперативной квартиры, - заключил автор публикации.

Подготовил Михаил Генчу