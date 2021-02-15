Цырдя: верните награбленное, в первую очередь миллиард, и потом протестуйте

Политолог обратился к «сандистам» и «филатовцам».

Политолог и депутат молдавского парламента Богдан Цырдя отреагировал на стремление ЛДПМ выйти на протесты против партии ШОР. По словам Цырди, это самый настоящий абсурд, особенно учитывая тот факт, сколько натворила эта братия в былые годы, нанеся колоссальный ущерб молдавской экономике.

- ЛДПМ, во главе с Филатом, объявила о протестах против партии Шора. Оказывается, когда у власти Плахотнюк, Филат и Гимпу, это хорошо. Когда у власти их бизнес-партнер Шор-это плохо. Хотя, стоп. Когда у власти они все, это хорошо. Когда у власти только один из них, - это плохо. И тут мы в полной прострации.

Откуда эти господа взяли, что Шор у власти? Откуда они взяли, что вообще есть власть? С чего они взяли, что имеют право критиковать и предлагать себя у руля страны, после всех невиданных грабежей, которые совершили в 2009-2015? Мы про кражу миллиарда, БЕМ, аэропорт, рейдерские атаки, Ландромат! Господа! Верните награбленное, в первую очередь миллиард, и потом протестуйте.

Лучше всего возле Генпрокуратуры, требуя посадить всех участников краж: Лянкэ, Шалару, Санду, Киртоакэ, Дрэгуцану, Плахотнюка, Яралова, Канду и тд. Можно и Шора, не вопрос. Но для этого придется протестовать у посольства США. Напомним, что посол Петтит утверждал, что он невиновен. Договорились? – написал Цырдя в своем телеграм-канале.

Автор: Михаил Генчу