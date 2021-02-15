Мы очень внимательно следим и обеспокоены эпидемиологической ситуацией, связанной с заражением Covid-19.

За последнюю неделю мы наблюдали очевидный рост числа заболевших.

В Кишиневе очень тревожная картина - практически половина ежедневного числа новых случаев заражения коронавирусом приходится на столицу.

Места в муниципальных больницах почти на исходе - и это несмотря на то, что с пятницы мы активировали 130 коек в Городской больнице фтизиопневмологии, которые за выходные оказались все занятыми.

Самая большая проблема остается с доступностью коек в отделениях интенсивной терапии. В то же время в Центре COVID на MoldExpo было задействовано ещё 100 коек, в том числе 12 коек для интенсивной терапии.

Фактически, все муниципальные больницы имеют 50% вместимости коек Covid на национальном уровне, и мы видим, что все возможности госпитализации находятся на последнем пределе.

С другой стороны, у нас огромные расходы в миллионы леев в системе здравоохранения, а медицинский персонал истощен, потому что почти год работает в экстремальных условиях.

Мы продолжим сотрудничество с Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты в поиске дополнительных коек для лечения Covid в республиканских больницах.

В ближайшие дни мы организуем заседание Чрезвычайной комиссии по здравоохранению Кишинева: мы обсудим со специалистами, как лучше управлять текущей ситуацией с пандемией.

Прошу все население муниципия сохранять предельную осторожность.