15 Февраля 2021
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Здоровье
Covid-19: За последнюю неделю мы наблюдали очевидный рост числа заболевших
15.02.2021

Мы очень внимательно следим и обеспокоены эпидемиологической ситуацией, связанной с  заражением Covid-19.
За последнюю неделю мы наблюдали очевидный рост числа заболевших. 

В Кишиневе очень тревожная картина - практически половина ежедневного числа новых случаев заражения коронавирусом приходится на столицу.
Места в муниципальных  больницах почти на исходе - и это несмотря на то, что с пятницы мы активировали 130 коек в Городской больнице фтизиопневмологии, которые за выходные оказались все занятыми.  

Самая большая проблема остается с доступностью коек в отделениях интенсивной терапии. В то же время в Центре COVID на MoldExpo было задействовано ещё 100 коек, в том числе 12 коек для интенсивной терапии.

Фактически, все муниципальные  больницы имеют 50% вместимости коек Covid на национальном уровне, и мы видим, что все возможности госпитализации находятся на последнем пределе.

С другой стороны, у нас огромные расходы в миллионы леев в системе здравоохранения, а медицинский персонал истощен, потому что почти год работает в экстремальных условиях.

Мы продолжим сотрудничество с Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты в поиске дополнительных коек для лечения Covid в республиканских больницах.

В ближайшие дни мы организуем заседание Чрезвычайной комиссии по здравоохранению Кишинева: мы обсудим со специалистами, как лучше управлять текущей ситуацией с пандемией.

Прошу все население муниципия сохранять предельную осторожность.


 
Количество просмотров:
93
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2021 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.