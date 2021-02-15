Петиция о воссоздании отдельного Минкультуры быстро набирает подписи

Опубликована петиция за отделение Минкультуры и Минобразования.

– Просим власти отделить сферу культуры от нынешнего Министерства образования, культуры и исследований и воссоздать министерство, отвечающее исключительно за культурный сектор Республики Молдова. Мы считаем неправильным и абсолютно неэффективным решение парламента № 189 от 21-07-2017 об утверждении структуры специализированных центральных публичных органов власти, когда Министерство культуры приняло на себя сферу деятельности Министерства образования, Министерства молодежи и спорта и исследовательскую область Академии наук Молдовы, изменив название на Министерство образования, культуры и исследований.

Слияние в 2017 году оказалось губительным для сектора культуры, поскольку руководство Министерства сосредоточило свои приоритеты на секторе образования, требующего особого и пристального отношения, при этом, уделяя внимание культуре по остаточному принципу. В то же время оптимизация, проведенная на уровне Министерства, за счет сокращения штата, застопорила процесс разработки новых нормативных актов, а также обновления старых, многие из которых не менялись более 20 лет, - отметили авторы онлайн-петиции.

Там же сказано, что «связь с нынешним Министерством затруднена, часто непродуктивна, что приводит к торможению и остановке рабочих процессов между ним и подчиненными ему учреждениями с одной стороны, и Министерством и культурными некоммерческими/коммерческими организациями с другой стороны».

– Все это приводит к задержкам в реализации культурных программ и проектов. В течение 30 лет, прошедших с момента обретения Молдовы независимости, сектор культуры игнорировался всеми правительствами, и ситуация ещё более усугубилась с исчезновением профильного Министерства. За все эти годы не происходило ни развития культурного сектора, ни повышения качества жизни граждан Молдовы, так, как эти процессы взаимосвязаны.

Из-за удручающих условий в области культуры, многие одарённые молдавские актеры, музыканты, художники были вынуждены эмигрировать за границу в поисках достойной профессиональной реализации. Отсутствие профильного Министерства культуры может привести к безвозвратной утрате исторических памятников в результате сноса или пожара, как это произошло в 2020 году с историческим зданием Государственной филармонии, - сказано в публикации.

Авторы петиции отмечают, что «музейное дело, область культурного наследия и другие направления остались практически без надзора, поддержки и контроля со стороны министерства».

– Законодательные меры, направленные на развитие указанных секторов, не осуществляются из-за отсутствия специализированных отделов со специалистами в данных областях. Ввиду отсутствия Министерства культуры, интересы людей занятых в этой сфере, связанные с заработной платой и бюджетом, выделяемым Министерством финансов не представлены должным образом, поэтому уровень зарплат в сфере искусства остается самым низким в республике. Вклад государства в финансирование сектора культуры имеет непрерывную тенденцию к снижению: с 0,9% от ВВП в 2011 г. до 0,5% от ВВП в 2019 г. (источник Cultural Policy Center).

Наступил момент, когда нельзя больше откладывать создание Фонда национальной культуры и кинематографии. Он позволит поддержать множество культурных и кинематографических проектов, разработанных государственными и независимыми учреждениями с помощью других финансовых источников, помимо Министерства культуры. В условиях отсутствия Министерства культуры изменилось отношение к художественным учебным заведениями. Это специфический вид образования, требующий дополнительных ресурсов и особого внимания. А в нынешней редакции Кодекса об образовании, он даже не выделяется как особый элемент в системе образования Республики Молдова. Из-за отсутствия законодательных инициатив по регулированию художественного образования в настоящее время существует множество пробелов в регулировании преподавания в учебных заведениях, учебных программах и т. д.

Из-за многолетней пассивности государства, сегодня культурный сектор срочно нуждается в тщательном перезапуске! Речь идёт о стандартизации нормативных актов до европейского уровня, капиталовложениях в музеи, библиотеки, театры и другие культурные объекты. Необходимо поднять престиж людей занятых в культурной сфере, вернуть их в центр общества, как социальную модель. Все вышеперечисленное возможно только при наличии политической воли, направленной на интересы граждан РМ, и единого, профессионального Министерства культуры, которое направило весь свой ресурс на решение проблем в данной области, - сказано в петиции.

Подготовил Михаил Генчу