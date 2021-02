Интервью Роберт Форд. Heritage дает «золотой билет» на обучение... Интервью с Робертом Фортом, директором Международной школы Heritage. Никогда не пишу интервью с диктофоном. Пишу по памяти или по заметкам. Когда собеседник говорит на русском или на румынском проблем с дословной передачей разговора нет. Но, поскольку Роберт Форд говорит на превосходном британском английском языке, а вот я – так нет, то в этом интервью будут не цитаты, а мысли Роберта. Перед публикацией я отошлю ему интервью в переводе на английский язык, чтобы не было ошибок. Перед интервью хочу представить моего собеседника. В качестве преподавателя Роберт Форд впервые вышел перед аудиторией в 1994 году, в Bootham School в Йорке, Великобритания. Все последующие 25 лет он посвятил работе в сфере образования. Последние четыре года перед началом работы в Heritage, Роберт руководил Wyedean School в Великобритании. В Молдову, в качестве директора Heritage он приехал в 2019 году. За 25 лет Роберт накопил огромный опыт в сфере международного образования. British Council ambassador, автор многочисленных публикаций, спикер совместных семинаров Microsoft и Британским Советом в Юго-Восточной Азии, посвященных теме Deep Learning… Я мог бы перечислять и дальше. Но я поступлю по-другому. Вся беседа с Робертом была интересной. Но его ответы на первый и последний вопрос меня искренне удивили. Мои знакомые бизнесмены часто спрашивают меня, что я думаю о Heritage. Теперь в мою рекомендацию добавятся личные нотки. Роберт, здравствуйте. Перед разговором я перечитал ваши интервью и знаю, какой первый вопрос точно обратит на себя внимание. Вы были директором в школе, где училась Джоан Роулинг, автор Гарри Поттера? Да. Правда, не могу сказать, что я учил Джоан Роулинг, я руководил школой после. Но это хороший первый вопрос для нашего разговора. Джоан Роулинг достигла международного успеха, смешав в сюжетах своих книг волшебство, алхимию и школу. И я хотел бы сказать, что для меня самого учеба и учебный процесс остаются магией. Знания и навыки, которые школа дает детям могут совершенно волшебным образом преобразить их, вручить им магические ключи к успехам во взрослой жизни. Не ожидал аналогии между Хогвартсом и Heritage. Но сравнение цепляет. Роберт, у меня к вам предложение. Я хотел познакомиться с вами, чтобы потом связать с вами напрямую одного из своих друзей, бизнесменов, который хочет принять решение, какую школу выбрать для своего ребенка. Помогите мне ответить на его вопрос, чем Heritage отличается от других школ в Молдове. Причем в бизнес-стиле, иначе мой друг информацию плохо воспринимает. Сможем? Это просто, потому что я могу обойтись без сравнений, а рассказать только суть. Есть Heritage International School, а есть и ее составная часть - Лицей Heritage, 11 и 12 классы обучения. Наши ученики не проходят через национальную систему бакалавриата. В Лицее Heritage они проходят Cambridge International A Level и еще выбирают из 16 access course, как минимум, 4 дисциплины. В итоге они получают AS и A-level сертификаты, которые называют «золотым стандартом» мирового образования. Какие возможности открывает «золотой стандарт»? Международные AS и A-Level Сертификаты являются основными документами для поступления в Британские высшие учебные заведения и университеты мира. Речь идет о более чем 1400 высших учебных заведениях по всему миру, включая те университеты, которые принято считать элитой мирового образования. Кембриджская квалификация признается во всем мире и открывает двери к будущей международной карьере от бизнеса и архитектуры до медицины и психологии. То есть, по сути, выпускники Лицея Heritage получают в Молдове британский аттестат об образовании? Именно так. Это прямой доступ к международной карьере, о которой можно только мечтать. В бизнесе, праве, медицине, архитектуре, психологии. Во всех сферах, где может раскрыться талант вашего ребенка. Ну что же, что касается академической подготовки, то предложение Heritage действительно уникально для молдавского рынка. Но последнее время все чаще на передний план выдвигаются soft skills. Раньше этим навыкам вообще не уделялось никакого внимания в школьной программе. Как обстоят дела с soft skills в Heritage? Мы кардинально отличаемся и в этом отношении. Heritage готовит будущих лидеров. Я бы добавил, что лидеров для многополярного мира. Мы как-то посчитали, что у нас учатся ученики 20 национальностей. А вкупе с учителями из разных стран - это настоящий интернационал, с опытом жизни, работы, общения от Южной Африки до севера Европы. Наши ученики получают бесценный опыт общения. Это похоже на путешествие, когда вы по пути встречаете людей других рас и культур. Важный навык… Не будем забывать и о позиции социальной ответственности, которую мы прививаем нашим ученикам. Индивидуализм, нежелание или неумение думать о последствиях своих действий для общества и для будущих поколений уже не могут сочетаться с самим понятием «лидер». Но лидерами им еще предстоит стать, а первые шаги лучше делать практические, а не теоретические… Практика лежит в основе нашего обучения. Это относится ко всем нашим учебным дисциплинам, но не только. Мы сотрудничаем с местными компаниями и организациями, мы приглашаем их к себе, чтобы наши ученики как можно раньше и как можно больше узнавали о проблемах и задачах, которые им предстоит решать в реальном мире. Роберт, вопрос на который бывает сложно ответить даже профессионалу, потому что иногда выбор вещь непростая. Это как у винодела, который рассказал тебе о десятке новых вин, попросить выбрать одно, лучшее. Но для бизнесмена этот вопрос естественный. Если бы вы меня пригласили в Heritage и решили бы показать что то, что сразило бы меня на повал. Чтобы это было? Спортивный зал? Химическая лаборатория? Зал для занятий робототехникой? Мне очень легко ответить на ваш вопрос. Я открыл бы дверь в первый кабинет, где сейчас идут занятия. Когда дети бы поздоровались с вами, когда бы вы увидели их лица, вы бы сразу поняли, что прикоснулись к той магии получения новых знаний, о которой я говорил вначале. Хотя есть в Heritage одно место, которое можно назвать сердцем школы. Это наша библиотека. Но чтобы лучше почувствовать ее дух, вам лучше там побывать не одному, а тогда, когда в ней занимаются дети. Заканчивая разговор, я часто задаю один вопрос. Что я вас не спросил. Что важное я пропустил, чтобы понять атмосферу и внутреннюю культуру Heritage? Этот вопрос лучше задавать не мне. Вы должны спросить об этом наших учеников. Мы все должны чаще спрашивать детей, а не только учить их чему-то. Для дня сегодняшнего и для дня будущего нам принципиально важно знать мнение наших детей. Павел Зинган

Pavelzingan Наш канал в Telegram

Количество просмотров: 80 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Рекомендуем Обсуждение новости