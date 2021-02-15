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Общество
Генеральная прокуратура возобновила уголовное дело против Кавкалюка
15.02.2021

У «друга» Усатого снова будет много головной боли. Генеральная прокуратура возобновила уголовное дело против бывшего заместителя начальника Генерального Инспектората полиции Георгия Кавкалюка. Генпрокуратура отменила предписание Антикоррупционной прокуратуры о невозбуждении уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы ГИП и постановила возобновить процесс.

По двум случаям были возбуждены два уголовных дела. Кавкалюка подозревают в превышении служебных полномочий. Об этом сообщает Unimedia.

Согласно материалам дела, в 2015-м году Кавкалюк применял дисциплинарные санкции, повышал в должностях, переводил на другое место работы, увольнял и присваивал звания, не имея соответствующих полномочий, причинив государству ущерб в особо крупных размерах.

Сам Кавкалюк пока никак не прокомментировал решение Гепрокуратуры.

Автор: Михаил Генчу


 
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