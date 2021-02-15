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Мэр Кишинева Ион Чебан дал подчиненным время до среды на поиск решения проблемы бездомных собак
15.02.2021

Мэр  Кишинева Ион Чебан дал подчиненным время до среды на поиск решения проблемы бездомных собак в столице.

"Я тоже люблю животных, но мы не можем поставить их выше безопасности и здоровья человека", — написал градоначальник в социальных сетях.

Мэр заявил, что "не потерпит спекуляций", имея в виду развернувшиеся в публичном пространстве дебаты по поводу инцидента, когда ребенка покусала стая бродячих собак в столице. Чебан выразил неудовольствие высказываниями некоторых членов сообщества по защите бездомных животных, которые считают, что в случившемся виноваты сами пострадавшие.

"Так называемые зоозащитники заявили, что, возможно, ребенок дразнил собак. Этот неприятный случай был снят на видео, и там видно, что это собаки напали на ребенка", — написал мэр.

Чебан заявил, что в городе будут проверены все возможные места скопления бродячих собак, строительные площадки и дворы предприятий. 

@Telegram SpM


 
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