Короткий ночной сон может привести к деменции

Следите за своим режимом.

Сон и здоровье тесно связаны. Новое исследование, проведенное специалистами из Brigham and Women’s Hospital, выявило связь между нарушениями сна и риском деменции, в частности, среди пожилых людей. У тех людей, которые спят менее пяти часов, риск деменции вдвое выше по сравнению с теми, кто спит семь-восемь часов в сутки.

- Наши результаты иллюстрируют связь между недосыпанием и риском деменции, и подтверждают важность усилий, направленных на то, чтобы помочь пожилым людям высыпаться каждую ночь, - сказала ведущий автор исследования Ребекка Роббинс.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), большинству взрослых людей необходимо от шести до девяти часов сна каждую ночь. Плохое качество сна, сбитый режим и продолжительность около пяти часов повышают, в том числе, риск смерти.

Отсутствие надлежащего отдыха мешает мозгу очищаться от токсинов, которые вызывают прогрессирующее снижение функции мозга. Авторы исследования призывают к более глубокому изучению причинно-следственной связи между сном, деменцией и смертью.

Автор: Михаил Генчу