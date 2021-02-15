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Политика
Валерий Пасат недоволен сухостью извинений от Генпрокуратуры
15.02.2021

Считает, что ему уделили мало внимания. Бывший министр обороны Валериу Пасат добился извинений от Генпрокуратуры за "несправедливые", как он считает, "преследования в связи с продажей МиГ-ов в 1997-м году". Однако он недоволен сухостью представленных извинений - по его мнению, Генпрокуратура должна была сказать об этом громче, а не публиковать пару слов на сайте:

- Было бы хорошо чтобы там не были всего лишь две строчки, как появилось на сайте Генпрокуратуры, а чтобы нынешнее руководство учреждения выступило с осуждением тогдашних методов. 16 лет прошло, прежде чем они решили принести извинения. Самое нелепое - эти извинения подписал бывший заместитель прокурора, который выступал тогда обвинителем, Игорь Попа - он просто издевался надо мной, - ропщет Пасат, которого цитирует телеканал Publika.

Пасат нанес ущерб в 53 млн долларов государству, за что был посажен в тюрьму, но выпущен досрочно по амнистии в июле 2007-го года.


 
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