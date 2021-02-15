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Экономика
В Кишиневе появились помидоры по стоимости в более чем 200 леев за кг
15.02.2021

Цены, которые могут шокировать. Помидоры стоимостью в более чем 200 леев за килограмм были замечены в продаже в Кишиневе. Речь идет об упаковке на 300 грамм, которая стоит - внимание! - почти 70 леев! Разумеется, речь идет об импортной продукции, которой, увы, становится все больше и больше.

Это и есть последствия подписания "договора об Ассоциации с ЕС" - бумажки, которой политики прохзападного толка начинают усиленно трясти перед каждыми выборами. Правда, Майя Санду на последних выборах поступила грамотнее - она практически не говорила на скользкие темы про ассоциации, а сфокусировалась на разговорах о непримиримой борьбе с коррупцией.

Тема, что называется, "зашла", но теперь, пока Санду будет делать вид борьбы с этой коррупцией (которой полно в ее окружении прежде всего), мы будем кушать европейские помидоры - по 200 леев за кг. Пришли к успеху!

Автор: Михаил Генчу


 
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