Тайная вечеря президента Молдовы Санду с судьями

Глава государства отдает долги за то, что попала в президентский дворец. В секретной встрече Майи Санду с судьями участвовали родственники и лица, лояльные ее советникам, сообщает портал Sinteza.org, опубликовавший краткие справки на каждого из участников тайного заседания.

Одна из них Алена Мирон – судья кишиневского суда. Она из числа тех, кто «по ошибке продвигалась в ВСП», посредством нарушений при подсчете голосов. Входит в список 17 судей, которые в 2015 году получили право купить квартиры по льготной цене, хотя ее семья владела дорогой недвижимостью. Алена Мирон входит в ТОП-19 судей с наибольшим количеством дисциплинарных процедур в 2016 году. Примечательно, что она фина (кума) супругов-судей Марии и Иона Гузун, который, кстати, является дядей Андрея Спыну по кличке «Офшор».

Ион Гузун претендует на должность председателя Высшей судебной палаты. К клану принадлежит еще один судья – Денис Гузун, известный тем, что стал участником ДТП со смертельным исходом и освобождением Иона Прутяну по кличке Борман. Его посаженным отцом является Дорел Мустяцэ, а фином Михаил Мургулец.

Думитру Раковицэ в системе появился в 2017 году, став судьей в Унгенах, а у же в 2018 году уходит в отпуск по уходу за ребенком. Судя по всему, опыт накопленный за 1 год и 7 месяцев стал основанием для приглашения в президентскую администрацию. Скоро узнаем.

Геннадий Мыра стал судьей в 2011 году в Сороках. Спустя 6 лет был переведен в Новые Анены. Его мандат заканчивается в сентябре 2021 году. Случайно или нет, но он стипендиат „Programul de dezvoltare profesionala in domeniul justitiei”, организованной департаментом юстиции и посольством США.

Ливия Митрофан стала частью судебной системы в 2017 год, а спустя 2 месяца приостанавливает свою деятельность и возвращается только в 2018 году. Отметилась приятельством с бывшей судьей, членом Высшего совета безопасности Татьяной Рэдукан. Возможно, этот факт, как и то, что она вынесла вердикт в пользу Майи Санду, которая судилась с Игорем Додоном, и обеспечили ей билет в президентский дворец.

В социальных сетях она выступает за независимость судей. Но разве желание этой самой независимости заставили ее отправиться на тайную встречу с президентом?

В отношении Виорики Пуйкэ нет сомнений в профессионализме. Именно поэтому ее появление в коридорах президентской администрации стало сюрпризом. Что ее привлекло неизвестно – может быть попытка Санду назначить ее членом комиссии по отбору судей ЕСПЧ или желание оказаться в Высшей судеьной палате.

Игорь КРУДУ