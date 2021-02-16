Майя Санду о повторном выдвижении Гаврилицы в премьеры: Это единственно верное решение

Президент Майя Санду считает, что повторное выдвижение Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра - единственно верное решение для преодоления политического кризиса в стране.

"Я поступила правильно. Когда сообщила об этом, объяснила причины. Если кто-то их забыл, предлагаю пересмотреть пресс-конференцию", - утверждает Санду.

Социалисты считают указ главы государства незаконным в условиях, когда парламентское большинство выдвинуло другую кандидатуру. Решение оспорено в Конституционном суде.

На прошлой неделе президент, после консультаций с фракциями, отклонила кандидатуру Марианны Дурлештяну, в поддержку которой высказались 54 депутата. По мнению Санду, на некоторых из них могло быть оказано давление, а кто-то замешан в коррупционных скандалах.

При первой попытке кандидат в премьеры, предложенный президентом, Наталья Гаврлица не набрала в парламенте ни одного голоса. В случае повторного провала утвердить новое правительство, назначаются досрочные парламентские выборы.

Между тем, согласно предыдущим решениям Конституционного суда, президент обязан утвердить кандидата на должность премьер-министра, предложенного парламентским большинством.