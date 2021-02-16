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Общество
Реакция Георгия Кавкалюка на обвинение в превышении служебных полномочий
16.02.2021

Георгий Каваклюк, который сейчас возглавляет партию "Строим Европу дома", отвергает обвинения  антикоррупционной прокуратуры в превышении служебных полномочий.

'Я считаю эти действия политическим заказом. Мне известно, кто и при каких обстоятельствах его сделал. Во-первых, я не собираюсь уезжать из страны. Во-вторых, буду бороться и докажу свою невиновность", - заявил экс-замглавы ГИП.

При этом имен Кавкалюк не обнародовал. Глава пресс-службы Генпрокуратуры Мария Виеру назвала обвинения бывшего замглавы ГИП беспочвенными. Георгий Кавкалюк занимал эту должность с 2014 по 2019 год.


 
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