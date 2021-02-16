Нет никаких юридических оснований для оправдания поведения президента, - Муравский

Кризис власти в очередной раз показывает высочайшую степень нашего правового нигилизма.

Такое мнение высказал в социальной сети бывший вице-премьер, экс-министр экономики Молдовы Александр Муравский, отметив, что это в особой степени проявляется на уровне высших органов власти, святой обязанностью которых является беспрекословное следование букве и духу закона и, в первую очередь, Конституции страны.

- Мы видим, что после первого и вполне ожидаемого провала формирования правительства во главе с г-жой Н.Гаврилицей, и парламент и президент начали активно действовать в прямо противоположных направлениях. Президент вполне естественно продолжила путь к созданию ситуации для роспуска парламента и быстро выдвинула ту же г-жу Н. Гаврилица в качестве кандидата на пост премьер-министра. И в этом не было бы ничего незаконного, если бы парламент не успел провести перепланировку и, объявив на пленарном заседании о создании большинства, как требует постановление КС, имеющее силу закона, выдвинуть г-жу М. Дурлештяну в качестве кандидата на этот пост, - отметил Муравский на своей странице в Facebook.

И то, что это большинство не политическое, а чисто техническое, не имеет никакого значения, поскольку ни Конституция, ни Закон о регламенте парламента, ни решение КС не классифицируют парламентское большинство по видам.

- Это большинство или есть или нет. И точка. Юридические требования были выполнены, и парламентское большинство было сформировано. А уж политическое оно или техническое – пусть себе политологи на экранах ТВ выясняют, - пояснил бывший вице-премьер.

По его убеждению, исходя из факта выдвижения кандидата оформленным и заявленным в соответствии с законом парламентским большинством, президент страны была обязана принять эту кандидатуру и издать указ о назначении г-жи М.Дурлештяну кандидатом в премьер-министры со всеми вытекающими последствиями.

- Как известно, этого не произошло. Причём г-жа президент не отрицала самого факта создания этого большинства, а начала высказывать сомнения в том, что все депутаты вошли в него добровольно, что ряд депутатов подвержены коррупции и прочее. То есть взяла на себя функции и следователя, и прокурора, и судьи, вынесшего обвинительный приговор, что абсолютно недопустимо даже в системах чисто президентской власти, - подчеркнул Александр Муравский.

Далее экс-вице-премьер напомнил о ст.85 Конституции, в которой достаточно четко определены всего два случая, которые дают право президенту начать процедуру роспуска парламента. Это буква Конституции. А дух этой буквы говорит, что роспуск парламента есть наказание, которому подвергаются депутаты за 1) отказ работать и 2) неспособность сформировать правительство.

- Конституция не говорит о том, что парламент может быть распущен, если он вошёл в конфликт с президентом или он не нравится президенту и его сторонникам. Можно предположить, что такая норма может быть предложена, если РМ решит стать президентской республикой и президент станет де-факто главой исполнительной власти. Но сейчас этого нет. Сейчас мы видим, что парламент работает и демонстрирует своё желание сформировать правительство. Можно много говорить о качестве этого парламента, о потере им степени представительности, о необходимости его роспуска, но всё это эмоции, не имеющие отношения к закону, - подчеркнул Муравский.

Экс-министр экономики напомнил, что хоть президент и обещала распустить парламент, но люди все же ждут повышения пенсий и зарплат, а также выполнения других ее обещаний. По его мнению, нет никаких юридических оснований для оправдания поведения президента.

- Надеюсь, что КС будет рассматривать дело именно с юридической точки зрения, а не стараться, на что намекают отдельные аналитики, принять ту или иную сторону. Если решение КС будет не соответствовать моему мнению, но в его основе будут лежать четкие юридические аргументы, то я признаю свою ошибку без какой-то трагедии. А что касается заявлений неких «политиков» с угрозами организовать массовые протесты, то это очередная провокация, говорящая о том, что этим «политикам» ещё рано заниматься государственным управлением в высших органах власти, в которую они так стремятся, - заключил эксперт.

Подготовил Михаил Генчу