Пассажирооборот в Молдове в 2020 году сократился почти на 60 процентов

Сокращение коснулось как пассажирских, так и грузовых перевозок. Согласно данным Национального бюро статистики, в 2020 году предприятиями железнодорожного, автомобильного, речного и воздушного транспорта было перевезено 55,6 млн пассажиров – это на 46,1% меньше, чем в 2019 году. Пассажирооборот сократился на 59,2% и составил 2434,70 млн пассажиро-километров. Количество перевезенных пассажиров уменьшилось на 62,4% на воздушном и на 39,0% на автомобильном транспорте, при этом увеличилось на 95,4% наводном и на 1,9% на железнодорожном транспорте.

За тот же период предприятиями железнодорожного, автомобильного, речного и воздушного транспорта было перевезено 16,5 млн. тонн грузов, что на 12,5% ниже зарегистрированных объемов в 2019 году. Грузооборот транспортных предприятий составил 4635,2 млн. тонно-километров, что на 6,3% меньше, чем годом раньше.

В течение рассматриваемого периода автомобильный пассажирский транспорт по-прежнему составлял подавляющую долю – 97,6% в общем объеме, при этом на железнодорожный и воздушный транспорт приходилось только 1,3% и 0,7% соответственно.

По сравнению с 2019 годом снизились на 75,6% пассажирские авиаперевозки, на 45,8% – автомобильные и на 38,0% – железнодорожные.

В 2020 году автобусы и микроавтобусы перевезли 54,2 млн пассажиров, что на 45,8% меньше, чем годом раньше. Доля пассажиров, перевезенных автобусами и микроавтобусами, в общем количестве перевезенных пассажиров по столице составила 53,6%, по Центральному региону – 20,3%, Северному – 15,2%, Южному – 8,6% и АТО Гагаузия – 2,3%.

Автор: Михаил Генчу