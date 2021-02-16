Игорь Додон решил сорвать объявление досрочных парламентских выборов после того, как президент Молдовы Майя Санду отказалась встречаться с ним для подписания некоего соглашения о выборах.

Такую версию излагают в партии "Действие и солидарность" в лице депутата Сергея Литвиненко.

В Партии социалистов в лице депутата Григория Новака говорят, что увидели нежелание коллег в парламенте и Санду лично (укоряя, что Додон, будучи президентом, встречался с будущим главой государства) подписывать такое соглашение, а потому решили выдвинуть на пост премьера Марианну Дурлештяну.

Шо-с?

Upd. Григорий Новак решил добавить разъяснений, а лучше бы молчал:

"Мы хотим досрочных выборов, но на той имитации переговоров у Майи Санду под видом консультаций, все сказали госпоже Санду, что нет проблем с выборами, но даже ваши коллеги по блоку говорят, что нельзя оставлять страну, чтобы никто не понимал, кто правит, начинается посевная весной, есть другие проблемы.

Вы кричали, что долой правительство Кику, как будто не знали, что будет дальше. А кто будет править страной? Отправили в отставку правительство, хорошо, давайте обсудим, что делать дальше. Они [партия Санду] предложили в правительство миллионеров и бездипломных. Я и не только я задавали конкретные вопросы [кандидатам на пост министра], а ответы были уклончивые.

Решение по выдвижению кандидатуры Дурлештяну мы приняли прямо во время заседания парламента. Мы сказали всем, что вот госпожа Дурлештяну и пусть подписывает кто хочет. Там многие думали. А может мы бы могли поддержать и Андрея Нэстасе, почему нет. Мы присутствуем при попытке узурпации власти президентом".

@Гений Карпат