Андрей Нэстасе: Лучше иметь проевропейское правительство, чем оставлять власть Додону и Шору

Лидер партии „Платформа DA” Андрей Нэстасе заявляет, что его назначение кандидатом на пост премьер-министра позволит избежать сценария инвестирования правительства, подчиненного парламентскому большинству „ПСРМ-Шор”. По словам Нэстасе, его партия создала правительственную команду, которая могла бы справиться с экономическим и пандемическим кризисом и подготовить почву для организации досрочных парламентских выборов, - отмечает IPN.

Председатель партии „Платформа DA” Андрей Нэстасе говорит, что его партия готова взять на себя управление в качестве антикризисной исполнительной власти, чтобы сорвать планы социалистов по созданию правительства, подчиненного Игорю Додону и Илану Шору.

„С учётом того, что у нас в парламенте есть некоторые люди, которые не хотят досрочных выборов, эти люди желают сохранить власть для себя, - я имею в виду ПСРМ и партию „Шор”, в этих условиях партия „Платформа DA” считает, что чем оставить страну на их усмотрение, лучше вместе с президентом страны, с проевропейскими партиями в парламенте иметь антикризисное правительство, которое решит насущные проблемы граждан и заложит основу для свободных и корректных выборов”, - заявил Андрей Нэстасе в передаче „Ora Expertizei” („Час экспертизы”) на телеканале Jurnal TV.

Более того, по словам Нэстасе, он уже сформировал свою правительственную команду и готов возглавить правительство меньшинства.

„Партия „Платформа DA” располагает кабинетом министров, способным обеспечить немедленные результаты для страны. Предлагаемое нами предназначено для того, чтобы не допустить конституционной блокады и не допустить выдвижения кандидата, поддерживаемого большинством „Додона-Шора”, - добавил Андрей Нэстасе.

По словам Нэстасе, решение Конституционного суда (КС) предсказуемо, учитывая наличие предыдущих решений по этому поводу, а повторные обращения КС по уже известным вопросам являются не чем иным, как продлением политического кризиса.

„Мы ждем решения Конституционного суда, которое, скорее всего, будет основано на двух уже существующих решениях. Решение Конституционного суда максимально предсказуемо. Мы хотим видеть, как поступит президент в ситуации наличия этого парламентского большинства и предложенного им кандидата”, - заявил лидер „Платформы DA”.

ПСРМ обжаловала в Конституционном суде указ президента Санду о повторном назначении Натальи Гаврилица на пост премьер-министра. По словам авторов уведомления, глава государства якобы нарушила Конституцию, когда проигнорировала кандидатуру Марианны Дурлештяну, кандидата, поддерживаемого парламентским большинством в 54 депутата.