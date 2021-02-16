Алла Немеренко о пансионате своей семьи: Это малый бизнес моего сына

Советник президента Алла Немеренко говорит, что пансионат в Румынии, который не указан в её декларации об имуществе, принадлежит её сыну, который развил соответствующий бизнес благодаря европейскому проекту. Более того, Немеренко заявляет, что подала в суд на депутатов ПСРМ, которые выступили в её адрес с трибуны парламента с клеветническими заявлениями, - передает IPN.

По словам Аллы Немеренко, против неё была развернута настоящая порочащая кампания, а журналистские расследования, согласно которым она якобы скрыла виллу в Румынии, являются фальшивыми.

„Это компания, которая содержит небольшой пансионат в 4 комнаты, и является небольшим бизнесом моего сына. Мой сын не находится в стране с 1999 года. Этот пансионат был открыт в 2011-2012 годы. Это индивидуальное предприятие, потому что именно на такие малые предприятия были предоставлены зарубежные проекты”, - сообщила Алла Немеренко в передаче „Чёрный ящик” на TV8.

Более того, Немеренко утверждает, что уже подала в суд на депутатов ПСРМ, которые якобы распространяли против неё ложную информацию, чтобы подвергнуть сомнению её неподкупность.

„Я инициировала правовые и судебные процедуры со всеми, кто меня дискредитировал, не стану судиться со всеми сайтами лакеев, а с людьми, которые затеяли всю эту клевету против меня. Это депутаты, которые подняли весь этот скандал на парламентской трибуне”, - заявила Немеренко.

Будучи замешенной и в скандале с дипломом о степени магистра, который, как утверждают оппоненты, она якобы получила без посещения занятий, Алла Немеренко говорит, что аналогичные дипломы были предоставлены всем людям, которые основали Школу менеджмента в области общественного здравоохранения, и что не входит в компетенцию депутатов требовать отмены этих документов.

„Этот диплом был вручён не только мне, он был предоставлен учреждением, государственным органом 7 лицам. Никто не вызвал нас, чтобы спросить, это была признательность системы за волонтерский труд. В этом случае люди из академической среды должны прийти и высказать свое мнение. „Не депутатам кричать во весь голос об отмене этих дипломов”, - добавила Немеренко.

Алла Немеренко занимает должность советника президента Майи Санду в области здравоохранения, будучи и назначенным министром здравоохранения, труда и социальной защиты в правительстве назначенного премьер-министра Натальи Гаврилица.