Отстранение президента страны сложно, если не невозможно, - юристы

Юристы утверждают, что в случае установления Конституционным судом, что президент страны нарушила Конституцию, отклонив предложенного парламентским большинством кандидата, отстранение главы государства становится практически почти невозможным. Как отметил директор Центра правовых ресурсов Владислав Грибинча, в настоящее время президент Майя Санду пользуется наибольшим доверием населения, а это привело бы к срыву вероятного референдума по её отставке, - передает IPN.

По словам депутата платформы „За Молдову” Серджиу Сырбу, президент Санду нарушила Конституцию, когда проигнорировала кандидата, поддерживаемого парламентским большинством, всё же парламентарий признает, что отстранение президента страны почти невозможно.

„С юридической точки зрения это чрезвычайно жесткий процесс. Конституционный суд должен бы сначала установить нарушение, а затем для того, чтобы референдум о приостановлении деятельности был действительным, должно проголосовать большее количество избирателей, чем за избрание действующего президента. На самом деле это чрезвычайно сложно, если даже не невозможно”, - заявил депутат Серджиу Сырбу в передаче „Punctul pe Azi”на канале TVR Moldova.

Более того, как считает директор Центра правовых ресурсов Владислав Грибинча, инициирование процедуры приостановления полномочий президента Санду предоставит главе государства дополнительный политический капитал, а поэтому большинство „ПСРМ-Шор” не станет начинать процедуру отстранения.

„В нынешней политической ситуации не думаю, что кто-то осмелится решиться на референдум, потому что, во-первых, Майя Санду пользуется наибольшей политической популярностью, во-вторых, выборы едва завершились, в-третьих, существует логическое следствие, если люди скажут, что президента нельзя увольнять, то в других странах это основание для роспуска парламента”, - заявил Владислав Грибинча.

Согласно закону, процедура отстранения президента страны от должности может быть инициирована голосами 2/3 депутатов. Затем проводится референдум, в ходе которого за отставку главы государства должно проголосовать большее количество граждан, чем выразившее волю за его избрание на президентских выборах. Условие отстранения главы государства может возникнуть в том случае, если Конституционный суд сочтёт, что Майя Санду нарушила Высший закон при отклонении кандидатуры Марианны Дурлештяну на должность назначенного премьер-министра, предложенной большинством в 54 депутата.