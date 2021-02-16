Рабочих рук все меньше, но работы все равно не хватает

По данным НБС, в третьем квартале 2020 года в стране было зарегистрировано 30,2 тысячи безработных. Уровень занятости у нас - один из самых низких, а прогнозы МВФ по экономическому росту на 2022–2025 годы неутешительны. Темпы экономического развития, вероятнее всего, будут такими же, как и до кризиса, но достаточно ли этого для создания рабочих мест?

Численность населения трудоспособного возраста, в РМ сократится на 2,4 процента. В сочетании с одним из самых низких уровней занятости это значительно снизит потенциал Молдовы в плане сбалансированности государственных финансов, пенсионной системы и повышения зарплат, пишут в своем исследовании Думитру Викол - аналитик института европейской политики и реформ (IPRE) и специалист в области стратегий по развивающимся рынкам в Лондоне, и Юлиан Гроза, эксперт в области международных отношений и европейской политики, исполнительный директор IPRE, сообщает IPN.

Для увеличения уровня занятости на 10 п.п., Молдове необходимо в следующем десятилетии показать средний экономический рост в 7,6 процента в год и вкладывать не менее 135 миллионов долларов дополнительных государственных инвестиций ежегодно для ускорения экономического роста с 3,8 до 5 процентов. Рост на 7,6 процента в год для повышения уровня занятости на 10 п.п. в следующем десятилетии потребует дополнительных государственных и частных инвестиций в размере не менее 400 миллионов долларов в год.

Между тем в Кишиневе по малому бизнесу – основному поставщику рабочих мест - наносят удар за ударом. По данным портала Ionceban.md, в 2019 году с улиц убрали 353 киоска и 457 рекламных панно, в 2020 году – 598 киосков и 1428 рекламных панно. «На каждом углу находились киоски с сигаретами и незаконно реализуемым алкоголем, - сообщает генеральный примар. - К сожалению, в городе есть еще сотни подобных киосков. Нам предстоит еще много работы».

Ио Чебан отметил, что для тех, кто предоставляет такие услуги, как пошив одежды, ремонт обуви и изготовление ключей, будет создана специальная программа и что примэрия не распоряжалась об эвакуации этих киосков, несмотря на то, что они были перемещены. Кто же их убрал?

В 2020 году лидером уничтожения киосков и рекламных панно стал сектор Центр – 231 и 432. На Ботанике сняли 80 киосков, на Чеканах – 70, на Рышкановке – 76, на Буюканах – 141. Что касается рекламных панно – их в 2020 году на Ботанике было уничтожено 257, на Чеканах – 337, на Буюканах – 65, на Рышкановке – 337. За этими цифрами стоит масштабная ликвидация рабочих мест, восстановить которые нелегко, если не сказать – невозможно, а также суды, которые мэрия проиграет.

Показательны данные минфина, который предлагает новый механизм субсидирования рабочих мест, передает IPN. Из информации ясно, какие нужны деньги для оздоровления рынка труда, увеличение числа занятых, возвращение на работу уволенных в период чрезвычайного положения, поддержку людей с ограниченными возможностями.

Предприятия, которые будут нанимать людей и у которых не было доходов в последние 12 месяцев, получат субсидии в размере 50 процентов от налогов на заработную плату, но не более 1000 лей в месяц на работника. Субсидии будут предоставлены в течение 12 месяцев. Некоммерческие организации, которые будут нанимать людей с тяжелыми ограниченными возможностями, получат субсидии в размере 100 процентов от налогов на зарплату, но не более 2000 лей в месяц на одного работника.

НКО, которые будут нанимать людей с выраженными или средними ограниченными возможностями, получат субсидии в размере 50 процентов от налогов, но не более 1000 лей. Специализированные предприятия, в которых минимум 50 процентов работников - лица с особыми потребностями, получат субсидии в размере 200 процентов от налогов на зарплату, но не более 4000 лей на работника. В целом бюджетные средства, выделенные на субсидирование рабочих мест в 2021 году, составляют 200 миллионов лей. Новое положение, разработанное минфином, должно быть утверждено правительством и выставлено на обсуждение.

Василиса ФРУНЗЕ