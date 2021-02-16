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Политика
Председатель партии: «Политические мечты и желания могут быть реализованы только в конституционных рамках»
16.02.2021

Ион Дрон, председатель Партии За Людей, Природу и Животных (PONA), юрист, сослался в своем комментарии на «политические мечты и желания vs. Конституция», – сообщает ТРИБУНА.

«В условиях политического кризиса в Кишиневе, усиленного постановлением главы государства М. Санду о выдвижении кандидата на пост премьер-министра, в публичном пространстве сформировались следующие гипотезы:

– поскольку избирается народом, глава государства имеет больше полномочий, чем Парламент, при назначении Премьер-министра;

– поскольку избирается народом, а не Парламентом, глава государства может игнорировать мнение парламентского большинства при назначении Премьер-министра;

– Парламентское большинство – это только то, что состоит из парламентских фракций», – отметил он в Facebook.

В то же время Дрон «из уважения к Конституции и не более того» опубликовал на румынском языке «выдержки из решений и конституционных текстов».

«Мечты и политические желания могут быть реализованы только в конституционных рамках, поскольку статья 5 п. (1) Конституции гласит, что демократия в Республике Молдова осуществляется в условиях политического плюрализма, несовместимого с диктатурой и тоталитаризмом. (ПКС № 29 от 29.12.2015, п. 109) Точка», – заключил председатель PONA.

Кристина Гурез


 
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