В Молдове существует сговор кредиторов, судебных исполнителей, чиновников

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Экономика
Движение PRO - «Профессионализм и ответственность для людей» - три года ведет исследование проблем микрокредитования, ценообразования, тарифов. Накопился обширный материал, иллюстрирующий катастрофическую картину экономического давления на людей и их и обворовывания. Только за последние две-три недели более 150 человек, пострадавших от «судебной исполнительной цепи» и канцелярий территориальных или центральных судов, обратились к аналитикам PRO.
Изучив не менее 20 публичных отчетов международных организаций, минюста, национального союза судебных исполнителей, а также материалы, представленные пострадавшими гражданами, экономическими агентами - администраторами и владельцами компаний, активисты пришли к выводу: в последние пять лет более 15 тысяч людей лишили денег и бизнеса с помощью различных схем, после чего многие уехали за границу. Рассказывает председатель движения PRO, экономический эксперт Георге Костандаки.
Судебные исполнители как кошмар должников
- Гражданское движение PRO создано в сентябре 2018 года для защиты граждан от прессинга судебных исполнителей. Только в 2018 году, согласно отчету минюста, было зарегистрировано около 407 таких случаев, но только в 14 случаях судисполнители были оштрафованы на суммы от 300 лей до 12 тысяч лей. Ни один судебный пристав не был привлечен к уголовной ответственности.
Сначала предметом исследования было исполнение судебных решений по искам организаций микрокредитования. Но затем мы стали обращать внимание на многие другие факты экономического прессинга. В движение влились юристы, экономисты, бухгалтеры, которые пока что ведут мониторинг ситуации. Мы решим, оставаться ли нам движением или зарегистрировать партию с целью выдвигать законодательные инициативы.
Бороться на «против», а «за»
- С 1991 года в Молдове все борются друг против друга. Но чем активнее борьба с коррупцией – тем ее больше, чем активнее борьба с беззаконием в судах, тем больше беззакония. Мы решили бороться «за», а не «против». Движение PRO – это «профессионализм и ответственность для людей», наша цель - общество без экономического прессинга и коррупции, профессионализм в юстиции, качественное образование и здравоохранение, человеческие ценности. Мы не нашли примеров подобных движений профессионалов за рубежом – быть может, потому, что там не нарушают так масштабно права человека.
Микрокредитование как обман, запугивание, обворовывание
- Мы собрали множество фактов втягивания людей в различные схемы, сопровождавшиеся обманом, запугиванием, обворовыванием. Ведем мониторинг деятельности компаний, занимающихся микрокредитованием. Выявили порочный круг организаций, в который входят микрокредитные организации, прокуроры, судьи, судебные исполнители и коллекторы. Коллекторские фирмы работают вообще вне законодательного поля, это что-то вроде рэкета 90-х.
Пострадали десятки тысяч должников, более 50 тысяч вынуждены были выплатить вкупе 20-22 миллиарда лей штрафов из-за невозврата кредитов в срок. Расчет был такой: если берется кредит в 5 тысяч лей, то микрофинансовая организация взыскивает в результате применения бандитских схем от 50 до 500 тысяч лей. Для погашения задолженности многие выезжали на работу за рубеж. Многие стали надолго зависимы от кредита и постоянно выплачивали проценты на проценты: процент на штраф, процент на пеню и т.д.. Зная о коррупции, пострадавшие даже не обращались в правоохранительные органы. Право на экономическую безопасность нарушают умышленно, принуждая людей покидать страну навсегда.
Платим три раза за один и тот же газ
- Наше движение изучает цены на продукты, тарифы на услуги, расходы на строительство дорог, содержание министерств, государственных агентств, парламента, правительства, президентуры.
Исследование тарифов на коммунальные услуги привело нас к убеждению, что за стоимостью электроэнергии, газа, тепла и горячей воды стоит непрозрачная схема, которая приносит дополнительные доходы акционерным обществам и опустошает карманы кишиневцев.
Такой пример. ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 для производства электричества используют газ, здания и оборудование, в которых производится электроэнергия и используется человеческий труд. Затраты на эти ресурсы включаются в стоимость киловатт-часа электроэнергии. Выработанную энергию закупают операторы и по розничной цене продают потребителям. Потребители рассчитываются за производство энергии на ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Но эти же ТЭЦ на базе тех же затрат производят тепло и горячую воду, которые доставляются в дома кишиневцев. Движение PRO запросило у ТЭЦ информацию о расчете себестоимости энергии, но ответа нет уже несколько лет. Более того, мы подвергаемся медийной изоляции, давлению через социальные сети.
Ситуация беспрецедентная. Мы хотим внести ясность в расчеты тарифов на эти три вида продуктов ТЭЦ. Жители столицы должны знать, действительно ли с них сдирают три шкуры, и если да, то почему? Платят ли они по факту три раза за использование одних и тех же объемов газа при производстве энергии, тепла и горячей воды? Мы должны платить за газ только при производстве электроэнергии, в двух других случаях, когда речь идет о тепле и горячей воде, мы должны платить только за доставку, подогрев и обслуживание.
Где статистика исполнения решений судов по взысканию долгов?
- Беспрецедентный случай произошел с жителем Кишинева, чью семью стали выселять из квартиры в холодный период года. Об этом он сообщил нам из-за рубежа. Но по закону в холодное время нельзя выселять! В основе конфликта - долги микрокредитной организации, которая забрала у гражданина уже все, что было, осталась лишь недвижимость.
Нам известны тысячи примеров выселения и конфискация имущества из-за долгов микрокредитным организациям. Сколько их на самом деле? Статистику никто не ведет, и это вопиющая несправедливость!
Мы обратили внимание на то, что у нас вообще нет статистики объемов исполнения решений судов в отношении должников, количества людей, подвергавшихся давлению судебных исполнителей, объема сумм, взысканных дополнительно сверх выданных кредитов в виде процентов, пени, штрафов, комиссий, и так далее. По нашим расчетам, за последние 7-10 лет это десятки миллиардов лей.
Категорически запрещено налагать арест на социальные счета, но…
- В Молдове 160 судебных исполнителей, они стали угрозой для многих, и это чревато катастрофами. Дошло до того, что наложили арест на социальный счет семьи, на который приходило пособие на сына-инвалида. Причина в том, что отец взял кредит на содержание больного и не успевал вернуть его в срок. По закону категорически запрещено налагать арест на такого рода счета. Но как же соглашаются на это государственные органы и банки? Неужели существует сговор? Есть законы, запрещающие определенные действия по возврату кредитов. Но, видимо, у этого бизнеса свои законы, он живет в параллельной реальности.
Движение PRO уже три года говорит о беззаконии, которое творится в этих сферах. Отчеты о наших исследованиях мы представляли в государственные органы. Но нас не слышат ни правительство, ни министерство юстиции, ни ассоциация судебных исполнителей. Нет ответов на наши обращения ни от президента, ни из парламента.
Марина ТИМОТИНА
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