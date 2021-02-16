Общество Спутник V в Молдове – поданы документы на авторизацию Молдавские граждане получат доступ к российской вакцине? Документы на авторизацию вакцины Спутник V уже поданы в Агентство по медикаментам Молдовы. Напомним, Спутник V является вакциной от коронавируса российского производства. В России данной вакциной уже привились тысячи людей. - В Агентство по лекарствам и медицинским изделиям поданы два пакета документов от экономических агентов с предлагаемыми коммерческими названиями: раствор для инъекций R-COVI и комбинированный вектор вакцины Gam-COVID-Vaccine для предотвращения коронавирусной инфекции, вызванной SARS-CoV-2, (Спутник V) раствор для инъекций, – сказано в сообщении ведомства, опубликованном издание Sputnik. Автор: Михаил Генчу

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