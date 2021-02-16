По факту Декрет о повторном выдвижении Гаврилицэ приостановлен, - Додон

Заседание КС по этому вопросу будет 23 февраля.

Сегодня, 16 февраля, Конституционный суд оставил в силе указ президента Майи Санду о повторном выдвижении Натальи Гаврилицэ на пост премьер-министра РМ. Решение Конституционного суда прокомментировал в социальной сети экс-президент, глава ПСРМ Игорь Додон.

- Пункт 5 сегодняшнего решения КС четко разъясняет: Парламент не может собраться и обсуждать вопрос по вотуму доверия правительства, пока не будет принято окончательное решение КС.

Так что по факту Декрет о повторном выдвижении Гаврилицэ приостановлен!!!

Заседание КС по этому вопросу будет 23 февраля.

Вот тогда и будет понятно, может ли Молдова одним лишь решением КС из парламентской республики вдруг стать президентской. Потом что если КС изменит свои же решения от 2015 и 2020 гг, то тогда у президента появятся безграничные возможности блокировать работу любого парламента, распускать его и доводить ситуацию до досрочных выборов столько раз, сколько посчитает необходимым, до тех пор пока в парламенте не будет большинство, сформированное из однопартийцев или сторонников президента. Очень опасный прецедент ..., - написал в телеграм-канале Игорь Додон.

Автор: Михаил Генчу