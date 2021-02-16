Срочно! 965 новых случаев заражения Covid-19

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Молдове.

Согласно данным на сегодня, 16 февраля, за последние 24 часа подтвердились 965 новых случаев заражения коронавирусом. Были проведены 3 252 теста.

За сутки коронавирусом заразились 48 медработников - 23 медика, 21 медсестера и 4 человек вспомогательного персонала.

С момента начала пандемии от последствий заражений коронавирусом умерли 3 678 жителей Молдовы.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112.

Автор: Михаил Генчу