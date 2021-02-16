Срочно! 965 новых случаев заражения Covid-19

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Здоровье
Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Молдове.
За сутки коронавирусом заразились 48 медработников - 23 медика, 21 медсестера и 4 человек вспомогательного персонала.
Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112.
Автор: Михаил Генчу
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