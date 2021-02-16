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Общество
Умирать станет дороже - места на кладбищах могут подорожать
16.02.2021

Они тоже считают инфляцию! Представители муниципального предприятия "Combinatul Servicii Funerare" (похоронное агентство) выдвинули предложение о повышении тарифов на захоронения. Мотивация - инфляция и связанный с этим рост затрат на захоронения.

Если затея пройдет, то место на Центральном кладбище будет стоить 6 тыс. леев вместо нынешних 5,5 тыс. На кладбище "Святого Лазаря" рост тарифа составит не 500, а 200 леев. Как и на других кладбищах Кишинева, где в данный момент просят 1 500 леев за место - тариф вырастет до 1 700 леев.

В последний раз цены на места на кладбище поднимались в 2016-м году, напоминает телеканал Publika.

Автор: Михаил Генчу


 
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