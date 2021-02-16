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Экономика
Необыкновенная честность: житель Кишинева нашел на улице 20 тысяч леев и принес их в полицию
16.02.2021

С 6 января полицейские не могут найти хозяина крупной суммы денег. Полиция Кишинева ищет хозяина крупной суммы денег, которую прохожий нашел на улице Алеку Руссо 6 января. Как отметили в Управлении столичной полиции, сотрудники следственного отдела предприняли все меры, чтобы найти человека, который потерял деньги, но безрезультатно.

- Мужчина принес в Инспекторат полиции Чекан крупную сумму денег, которую он нашел 6 января на улице Алеку Руссо, - рассказала "Комсомолке" пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати. - Деньги находились в пакете.

- Сколько там примерно денег?

- Точную сумму, разумеется, я вам сказать не могу. Скажу, что до 20 тысяч леев. Вся сумма в леях. Предприняли все меры для розыска их владельца, но до сих пор никто не обратился в полицию, чтобы вернуть деньги.

Поэтому полицейские обратились через соцсети к хозяину утерянной суммы с просьбой прийти за деньгами в инспекторат полиции или позвонить по номеру 060 191910.

Леонид РЯБКОВ


 
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