Илан Шор, который незаконно покинул страну, обратился к молдавским политикам:

"Господа политики!

Я вас, конечно же, понимаю. Это же так удобно – высунуться и прокукарекать: «Во всем виноват Шор!».

Конечно, виноват. Это же я был премьер-министром, а вернее – всеми тремя премьер-министрами, которые обеспечили решениями своих правительств вывод миллиарда евро из резервов Национального банка. Это же я был президентом Национального банка, который безропотно отдал миллиард государственных денег на разворовывание. Это же я, Илан Шор, надев на лицо черную маску и приставив кольт к виску президента банка и – одновременно к вискам трех премьер-министров, вынес миллиард в большом мешке из банковского хранилища. Все это сделал я, а вовсе не те, кто голосовал в парламенте и правительстве, кто безропотно выполнял эти преступные решения и приказы.

Господа политики!

Я, конечно же, вас понимаю. Я понимаю, почему вы так хотите убрать меня с политической арены. Потому что я мешаю вам находить якобы «объективные причины» своему бездействию, своей бездарности, своей лени, своей неспособности решать проблемы людей, которые возлагают на вас надежды и отдают голоса. Я живое напоминание о том, что в Молдове возможна другая политика. Политика, направленная на помощь людям, политика, в основе которой лежит идея созидания, созидания в прямом, строительном смысле этого слова. Если бы меня не было, вы бы продолжали тихонько избираться, приворовывать, пользоваться благами, которые дает власть, и плевать с высокой башни на людей, как делали это тридцать лет подряд. И главное: если бы не было меня, люди считали бы, что это нормально, что так и должно быть.

Господа политики!

Я, конечно, вас понимаю. Вам не нужен Шор и его партия, потому что вам по большому счету не нужна Молдова. Вам нужна власть, которую дают избиратели, но сами избиратели, вот эти несчастные – униженные и облапошенные вами граждане – вам не нужны. Иначе и наша страна сегодня выглядела бы по-другому, и граждане жили бы куда лучше. Именно этим мы отличаемся друг от друга.

Господа политики!

Пусть я вас целиком и полностью понимаю, но ничем помочь не могу. Никуда я не денусь. Никуда из политики не уйду. Не дождетесь! Я построю страну, как построил Оргеев, как строю Тараклию и сотни сел по всей стране. Я сделаю то, чего вы делать не хотите, да и не можете.

Вот так вот, господа политики", - написал Шор.

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