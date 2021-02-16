КС в настоящее время работает на президента, но в ущерб Конституции, - эксперт

У Конституционного суда нет другого выхода, кроме как признать постановление о повторной подаче кандидатуры Натальи Гаврилицы неконституционным.

Такое мнение высказал эксперт по конституционному праву Теодор Кырнац. По его утверждению, сегодняшнее решение Конституционного суда помогает президенту реализовывать свой план, связанный с проведением досрочных выборов. Таким образом, оно свидетельствует о том, что КС работает на президента, но в ущерб Конституции.

- Это решение суда, вынесенное в пользу президента, заставляет меня думать, что КС в настоящее время работает на президента, но в ущерб Конституции и конституционализму в Республике Молдова. Я надеялся, что сегодня Конституционный суд рассмотрит постановление по существу и объявит его неконституционным, потому что другого выхода у него нет. Однако суд не приостановил действие этого постановления. Таким образом, мы можем сделать вывод, что цель сегодняшнего решения - отсрочить во времени, исчерпать 45-дневный срок, чтобы, наконец, у президента было основание обратиться в КСМ и сообщить об обстоятельствах роспуска парламента. Но такие решения ведут к отходу от духа Конституции, - заявил Теодор Кырнац, слова которого цитирует noi.md.

Эксперт убежден, что глава государства не может шантажировать весь парламент только для того, чтобы вызвать досрочные выборы при содействии в этом Конституционного суда.

- 23 февраля, когда уведомление будет рассмотрено по существу, нет другого выхода, кроме того, как признать это постановление о повторной подаче кандидатуры Натальи Гаврилицы неконституционным. Если будет сформировано формализованное большинство, то президент обязан продвигать предложенного кандидата, - сказал Кырнац, имея в виду кандидата в премьер-министры Марианну Дурлештяну, предложенную ПСРМ, парламентской группой Pentru Moldova и некоторыми независимыми депутатами.

Сегодня, 16 февраля, Конституционный суд отклонил ходатайство о приостановлении действия Указа президента о повторном назначении кандидата на должность премьер-министра Натальи Гаврилицы. Теперь до окончательного решения КС, которое будет оглашено 23 февраля, депутаты не смогут начать парламентскую процедуру по назначению правительства.

Автор: Михаил Генчу