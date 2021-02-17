С завтрашнего дня вступают в силу новые правила перевозок

Борьба с пандемией усиливается.

С завтрашнего дня вступают в силу новые правила нахождения в общественном транспорте - в троллейбусах дозволяется находиться не более чем 51 человеку, в микроавтобусах - не более 10 человек одновременно. Это связано с тревожным ростом статистики заболеваемости коронавирусом. Полиция уже пообещала штрафовать водителей, которые будут игнорировать эти правила.

Эти меры дополняют другие, которые были приняты вчера Комиссией по общественному здоровью - в частности, закрытие торговых центров в выходные дни и ограничения на проведения массовых мероприятий.

Автор: Михаил Генчу