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Общество
С завтрашнего дня вступают в силу новые правила перевозок
17.02.2021

Борьба с пандемией усиливается.
С завтрашнего дня вступают в силу новые правила нахождения в общественном транспорте - в троллейбусах дозволяется находиться не более чем 51 человеку, в микроавтобусах - не более 10 человек одновременно. Это связано с тревожным ростом статистики заболеваемости коронавирусом. Полиция уже пообещала штрафовать водителей, которые будут игнорировать эти правила.

Эти меры дополняют другие, которые были приняты вчера Комиссией по общественному здоровью - в частности, закрытие торговых центров в выходные дни и ограничения на проведения массовых мероприятий.

Автор: Михаил Генчу


 
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