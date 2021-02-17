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Семья
Полиция предупреждает! Нарушение требований профилактики коронавируса грозит штрафом
17.02.2021

Полиция усилит контроль за соблюдением ограничений по профилактике вируса COVID-19.

В понедельник, 15 февраля, Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья приняла решение о продлении чрезвычайного положения в области здравоохранения до 15 апреля. В этой связи полиция возобновит патрулирование  прилегающих к коммерческим рынкам мест общественного доступа, зон отдыха, остановок и автовокзалов. Правоохранители будут вмешиваться в случае несоблюдения гражданами мер защиты, а от водителей общественного транспорта будут требовать ограничения количество пассажиров с целью предотвращения распространения COVID-19.

Кроме того, в ближайший период правоохранители будут контролировать деятельность экономических агентов, в случае несоблюдения ограничительных мер – применять штрафы.

С начала этого года полиция составила 3 ​​522 протокола, а наложенные штрафы превышают сумму в 4 млн леев, сообщает moldpres.md.

Напомним, что с 17 февраля 2021 года деятельность торговых центров по всей стране будет прекращена по субботам и воскресеньям. С 17 февраля по 1 марта 2021 года включительно ограничена деятельность коммерческих рынков, которая будет проходить только по вторникам, четвергам и субботам, за исключением сельскохозяйственных рынков.

Автор: Михаил Генчу


 
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