Вмешиваются в дела Молдовы.

Скандально известный украинский сайт "миротворец", который признан незаконным даже европейским парламентом и прочими западными структурами, продолжает, как ни в чем не бывало, публиковать личные данные различных граждан, которых марионеточные власти из Киева объявляют "врагами Украины". Примечательно, что хотя на словах всякие европарламентарии осуждают деятельность такого сайта, он работает уже много лет - потому что осуждение этого, оно лишь для вида, в то время как за проектом стоят американские спецслужбы, которым как раз деятельность этого сайта выгодна, так как позволяет поддерживать градус антироссийской истерии в обществе, уже много лет питающемся, по сути, именно этой истерией.

Теперь на страницы сайта попал и Богдан Цырдя - и неважно, что он никоим образом не относится к Украине. Вмешательство в дела Молдовы? Нет, ничего подобного, "не слышали". А теперь представьте, что аналогичный сайт появится в России, и туда попадет, скажем, Дорин Киртоакэ. Как вы думаете, как он отреагирует? Не будет ли вопить о нарушении прав человека и прочее, прочее? Или, с другой стороны, переживающий за демократию в России Киртоакэ, как вы думаете, осудит подобный совсем недемократический выпад со стороны Украины? Почему-то кажется, что нет, он занят "проблемами Навального", что ему до Цырди и прочих "неправильных патриотов"? Патриоты бывают только румынские, все остальные, по его убеждению, это "подонки и негодяи".

- Опа! Только мы написали пару раз про деяния Зеленского (запрет русского языка, запрет 3 ТВ, обвинения в адрес Шария) - как тут же попали на украинский сайт Миротворец!

Нас причислили к "врагам Украины". Слава Богу, что не украинцев. Мы думали, Украина це Европа, оказалось, Украина це Зеленский. Не знал. Дико извиняюсь. Что нам вменяют господа бандеровцы?

Возьмем по порядку.

1. "Пособник российских оккупантов". Ну ладно, уговорили. Я пособник "русских оккупантов", вы - американских. Договорились, что мы с вами "пособники"? Только я делаю из убеждений, а вы-за деньги. Я не призываю убивать, а вы - да.

2. "Антиукраинский пропагандист". А вот здесь перебор. Нынешняя Украина - колония США. Не унижайте меня пжл приписывая борьбу с вами. Пощадите. Я критиковал ваших хозяев, но они меня так и не внесли на их сайты. Даже странно, не находите? И поверьте, мы, граждане Молдовы, не вынашиваем планов как раздробить и распродать Украину. Вы и сами не плохо с этим справляетесь.

3. "Распространение кремлевской пропаганды". Да мы и американскую пропаганду Трампа толкаем. Или вам уже не нравится Трамп? И Пекин продвигаем. И Турцию местами. И Беларусь c Казахстаном. И ЕАЭС. Потому прошу дополнить список наших пропагандистких тем.

4. "Манипулирование общественно значимой информацией". Да, каюсь. Выступал против ЛГБТ пропаганды, против смены пола, в том числе детям, против замены понятий отец, мать на родитель 1 и 2, против глобализма, против попыток уничтожения нации как понятия. Не знал, что вам это так дорого.

Вывод прост.

Господа, разбирайтесь с вашими внутренними проблемами, и не приписывайте их другим. Это не я разорил Украину, распродал все прибыльные предприятия, разрушил ваш автопром и авиастроение, а ваши политики... и вы в том числе.

Посему, рекомендую вам, господа, искать друзей, а не врагов Украины. Так будет куда эффективней в решении ваших проблем, - написал в телеграм Цырдя.

Автор: Дан Дудка