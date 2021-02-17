Дмитрий и Светлана Поштар. #AlfaGravity – это не фитнес, это образ жизни

Интервью с мужем и женой, Дмитрием и Светланой Поштар об #AlfaGravity Рубрика Active Life. Никогда не занимался Fly йогой, но когда на профиле Светланы в Facebook увидел ее плавные «полеты» на веревках, то сразу понял – это что-то новое для меня. Написал, договорились об интервью.

Но поскольку и Светлана, и ее муж Дмитрий, одинаково увлечены и вовлечены в #AlfaGravity, то получилось интервью на троих. Впрочем, их ответы были такими слаженными, что интервью я записал как будто с одним собеседником. Так я его и опубликую.

А чтобы легче было представить то, о чем пойдет разговор – смотрите видео:

Ребята, привет. Давайте с главного, что за направление фитнеса – AlfaGravity?

Это не фитнес, это, скорее образ жизни, позволяющий становиться из дня в день здоровее и физически, и психически.

Где и как вы познакомились с AlfaGravity, где-то же этому учатся? Вы же не родились с этим знанием?

Мы дружим с компанией ребят «Правильщиков», а они уже нас познакомили с продуктом одессита Владимира Езерского, после его offline курса в Молдове, и это знакомство произошло осенью 2016 года.

«Правильщики» - это то, что я думаю? Мне однажды после массажа на массажном столе зацепили руки и ноги в кожаные браслеты и растянули на рамке, которая была над столом. Впечатления, кстати, были очень необычные, в реальной жизни такое положение тела в пространстве просто невозможно. И мой массажист называл эту систему «правилО»…

Да, всё это можно делать и без массажного стола. Владимир Езерский пошел другим путём. Он создал конструкцию, где используются четыре статично закрепленных к потолку альпинистских троса, для динамических упражнений в подвешенном состоянии. В этом состоянии человек попадает в среду, где происходит психоэмоциональная разгрузка, снятие мышечных зажимов, укрепление мышечного корсета. Где человек учится управлять вниманием в условиях неопределённости и взаимодействовать с телом на совершенно ином уровне.

Интересно…

Теперь это стало нашим образом жизни. На следующий день после знакомства с #AlfaGravity я поехал, купил необходимые материалы, просверлил потолок, и установил #AlfaGravity дома. Теперь каждое утро, как просыпаюсь я иду пробуждать тело на «веревочки» и с зарядом бодрости и позитива иду в день. Кроме того, эти упражнения помогают росту и развитию сознания, осознания и перестройке мышления на качественно другой уровень.

А сколько времени хватает утром, чтобы проснуться?

Пять - десять минут достаточно для пробуждения тела.

Если я не готов сразу сверлить себе потолок, где я могу попробовать #AlfaGravity в Кишиневе?

В йога центре «Ansuya Yoga Centre », Чуфля, 6.

Так это в двух шагах от моего дома!

Приходите попробовать!

Не то чтобы боязно, но я очень недоверчиво отношусь к необычным положениям тела. Не люблю рисковать, что-то себе растянуть против своего желания…

Знаете, какое единственное правило в #AlfaGravity? Все действия делать плавно! Следуя этому правилу, у вас всегда есть контроль над телом и достаточно времени на осознание того, что с телом происходить и как. Вес, физическая подготовка, возраст не имеют принципиального значения. Также в #AlfaGravity есть ещё два предлагаемых условия — это действовать как ребенок в возрасте от 2х до 6-ти месяцев, когда он, опираясь на свои ощущения осваивает координацию в пространстве и второе предлагаемое условие это потягушки с закрытыми глазами.

*** и финал разговора был уже со Светланой.

Павел, я бы еще добавила, что #AlfaGravity учит расслабляться, действовать из расслабления и наслаждения. Для женщины это важно, именно умение открыто наслаждаться делает женщину женственной. Опираясь на свои ощущения в процессе полёта, мы учимся слышать своё тело. И тело становиться учителем. А как известно «моё тело - моё дело» и каждому желаю заниматься осознано своим делом!

Ок. Залечиваю свои травмы после неудачного падения и прихожу к вам попробовать…

Павел Зинган