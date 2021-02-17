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"Заменим все ковры, по ним ходил Додон"
17.02.2021

Почти 200 тыс. леев выделила администрация президента Майи Санду на приобретение новых ковров. Закупки предстоит осуществить в первом квартале нынешнего года. Информация об этом содержится в Плане аппарата (АП) президента относительно закупок товаров и услуг на 2021 года, подписанном генеральным секретарем АП Андреем Спыну.

В документе указано, что АП потратит на эти цели 194 тыс. леев.

Уточним, что АП Майи Санду выделили 280 тыс. леев на приобретение цветов. Закупки предусмотрены на первый квартал нынешнего года, что означает ежедневные расходы в 3 тыс. леев (эквивалент 3 минимальных пенсий) на цветочные композиции.


 
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