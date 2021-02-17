По вине Майи Санду Плахотнюк остается «Героем Советского Союза»

На протяжении всей своей политической карьеры президент Майя Санду позиционировала себя как главного борца с олигархатом, и все политическую карьеру построила на противопоставлении своей скромной персоны международному преступнику Владу Плахотнюку. Однако, что же в реальности сделала молдавский лидер для привлечения к ответственности «Плохиша» и возвращения украденных денег? К сожалению, ответ на этот вопрос очевиден: ничего.

Давайте разберемся в ситуации. Целых полгода Майя Санду находилась у руля правительства, в ее руках были сосредоточены все ключевые правоохранительные ведомства – но олигарх беззаботно проживал на территории главного стратегического партнера команды действующего президента страны, в США.

Все это время систематически звучали официальные заявления Санду и ее бывшего соратника Нэстасе, занимавшего пост главы МВД, о принятых ими мерах для экстрадиции Плахотнюка и привлечения его к ответственности за попытку государственного переворота и многочисленные коррупционные преступления. Тем не менее, никаких реальных действий за громким словами не последовало. Более того, по всей видимости, именно в это время олигарх беспрепятственно перераспределил свои активы, выведя большую часть денег на аффилированные счета, связанные с турецкими спецслужбами.

В реальности большинство молдаван интересует не столько фигура беглого олигарха, сколько многочисленные средства, украденные при его непосредственном участии из государственного бюджета Молдовы.

«Бывший лидер Демократической партии Влад Плахотнюк был главным бенефициаром кражи миллиарда долларов», - сообщил больше года назад глава парламентской комиссии, расследующей преступление, единомышленник Санду Александр Слусарь. Однако вместо ареста счетов олигарха и связанных с ним лиц в странах ЕС, США и Турции, активной работы МИДЕИ и МВД по данному вопросу, Майя Санду и ее команда не только не предприняли никаких усилий для возвращения бюджетных средств, но и отказались поддерживать инициативу социалистов, решивших снять ответственность с граждан Молдовы за украденный миллиард.

По всей видимости, члены Партии PAS, а также их единомышленники из Платформы DA просто испугались негативной реакции посольств западных стран и представителей МВФ. Но вот команда Майи Санду пошла дальше и заявила об отсутствии законных оснований для лишения Плахотнюка ранее врученных ему государственных наград. Об этом сообщил генеральный секретарь президентской администрации Андрей Спыну.

«Стоит отметить, что ранее президент Майя Санду неоднократно заявляла о том, что факт награждения высшим орденом человека, который «разрушает государство и его институты», является позорным, - напомнило издание «КП» молдавскому лидеру. - Еще во время президентской кампании 2016 года она обещала, что своим первым указом отзовет награду».

Естественно, Андрей Спыну лукавит: любой человек, умеющий читать, легко найдет в УК РМ статью 66, гласящую: «Лишение воинского или специального звания, классного чина и государственных наград. В случае осуждения за тяжкое, особо тяжкое или чрезвычайно тяжкое преступление судебная инстанция, учитывая обстоятельства совершения преступления, может лишить виновного воинского или специального звания, классного чина и государственных наград». Более того, в соответствии со статьей 62 лишение государственной награды является одним из видов наказания для нарушившего закон. Таким образом, законодательство позволяет инициировать процесс лишения Плахотнюка всех наград, в том числе ордена Республики, который пришел в нашу страну в качестве альтернативы звезды Героя Советского Союза.

Характерно, что свойственные Санду и ее команде популистские высказывания и заявления становятся своеобразной идеологией новой молдавской власти.

Так, спустя неделю, по инициативе президента, МИДЕИ решилось выразить свою позицию касательно участия российского посла в расширенном заседании коллегии внешнеполитического ведомства самопровозглашенной ПМР, которое проходило 10 февраля. Свое недовольство официальные представители Кишинева выразили Олегу Васнецову как лично, пригласив российского дипломата на встречу с госсекретарем МИДЕИ Думитру Соколаном, так и в коммюнике, опубликованном на сайте ведомства.

Нет смысла рассуждать о содержании заявления МИДЕИ: тема приднестровского урегулирования слишком сложна. Подчеркнем лишь тот факт, что на наш взгляд, реакция внешнеполитического ведомства не несет никакой смысловой нагрузки, она непоследовательна и направлена лишь на выполнение популистских указаний Санду.

Отметим, что систематическим гостем Тирасполя является и американский посол Дерек Дж. Хоган. В конце прошлого года состоялись его переговоры с президентом так называемой ПМР Вадимом Красносельским, а в состав делегации США тогда вошли глава департамента посольства по политическим вопросам Анна Колман-Хонн и советник по экономическим вопросам дипмиссии Анна Марголис. Естественно никакого негатива в адрес американской дипмиссии со стороны Майи Санду и ее соратников никогда выражено не было…

Александр МЕДВЕДЕВ