Криминальная франшиза: идею с «кол-центрами на нарах» молдавские зэки переняли из-за рубежа

Принцип действия один и тот же – под видом работников банка заключенные при помощи одноразовых симок выманивали у доверчивых граждан миллионы леев.

О том, что явление массовое мы в редакции поняли не только, когда соцсети наводнили предупреждения – дескать, будьте бдительны – орудуют мошенники, которые обманом пытаются выманить данные банковских карточек. Но и по такому «случайному» совпадению: сразу нескольким сотрудницам нашей редакции позвонили якобы из службы безопасности банков (причем, карточек там ни у кого не было). Еще одно «случайное» совпадение – как только на том конце провода понимали, что «рыбка» не клюнула, в ход шел не просто отборный мат, но и целые ушаты блатной лексики.

«Часик в радость, чифирь в сладость», - эта шутка стала практически хорошим тоном.

Впервые поняли, что обеспечивает работу кол-центров руководство зон и СИЗО, что «они делятся с надзорными органами и собственным начальством» в России. Там власти обратились к сотовым операторам, попросили привязать координаты исходящих звонков к координатам тюрем. И выяснилась удивительная вещь – руководили заключенными … местные тюремные начальники.

В Москве в прошлом году произошло громкое задержание в следственном изоляторе «Матросская тишина», где сидельцы умудрились организовать целый колл-центр! Задерживали, правда, не мошенников, а сотрудников СИЗО, которые за полгода натаскали за решетку мобильников и сим-карт, а также новую технику. Все девайсы хранились в тайниках, которые были выдолблены ложкой в деревянной мебели.

Скандал разразился и в Молдове. Заместитель главы Национальной администрации пенитенциарных учреждений Сергей Демченко был задержан сотрудниками службы безопасности и прокуратуры.

О том, что бандой тюремного колл-центра руководил тюремщик, "Комсомолка" писала раньше. Но тюремщик оказался не рядовым.

Чиновник подозревается в причастности к аферам с «банковской безопасностью» после того, как его обвинил Виорел Перчун, глава пенитенциарного учреждения № 18 Брэнешть, задержанный на прошлой неделе за участии в той же схеме.

Деятельность данной группировки находилась под наблюдением правоохранительных органов в течение пяти месяцев. В течение этого периода были собраны улики и сведения, доказывающие участие фигурантов дела в мошеннических деяниях.

Согласно материалам дела, в течение всего 2020 года и по настоящее время преступникам удалось снять с банковских карт доверчивых граждан достаточно крупные денежные суммы.

Представителям закона также удалось установить, что деятельность группировки была четко организована – у каждого участника была своя роль, а часть «вырученных» денежных средств направлялась на поддержание и развитие криминального сообщества.

Во время обысков в домах, автомобилях и на рабочих местах мошенников были найдены банковские карты, SIM-карты для совершения звонков, мобильные телефоны и деньги.

В соответствии с действующим законодательством, преступникам грозит тюремный срок до 8 лет.