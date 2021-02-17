Санду обещала сократить расходы, но в 2021-м году на ее содержание будут потрачены умопомрачительные 8 млн леев

Миллионы, миллионы, миллионы алых роз...

Помните постоянные стоны из лагеря Санду о том, что каждый день президентства Додона обходится в "огромные суммы", и что с этим пора срочно заканчивать? Так вот, заканчивать, если кто-то и будет, то уж точно не Санду, ибо на этот год она запланировала просто-таки умопомрачительные затраты - более 8 млн леев на весь президентский аппарат!

Самые заметные графы расходов - это 2 248 млн леев на электричество, 680 тыс.леев на обогрев президентуры, 200 тыс леев на обслуживание лифтов, 280 тыс.на цветы (по сути, каждый день по 740 леев только на цветы - каждый день в году!), 800 тыс. леев на авиабилеты (это ж сколько надо летать?), и 900 тыс.леев, которые будут потрачены на обслуживание иностранных делегаций (650 тыс.на прием и 250 тыс.на гостиницы).

Любопытно, что, как сообщает портал Agora, все визиты президента Додона в последние три года обошлись бюджету в общей сложности в сумму в менее чем 5 млн леев за три года, а в 2019-м году Президентура потратила лишь 1 млн 727 753 лея на все про все.

Так что цифры, как часто бывает, оказываются более весомым аргументом, нежели предвыборный популизм. Да и забор по-прежнему на месте - и графы расходов на его снос в 2021-м году в документе нет, а значит, можно предположить, что сносить его никто не собирается.

Михаил Генчу