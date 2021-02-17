Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 17 февраля 2021 года

Как-то мы уже привыкли сосуществовать с пандемией. Уже привыкли к маскам и почти забыли - каково жить без них. Маска - такой же привычный атрибут, как мобильный телефон. Выйдешь без маски, забудешь ее дома - сразу ощущение, что чего-то не хватает. Голым себя чувствуешь.

И расслабились мы все, конечно, здорово! Вчера ехал в троллейбусе, у кондуктора, пожилой такой тетечки, маска на подбородке висит. И не поправляет. И у многих пассажиров так. Устали бояться. А, может, рассчитываем на скорую вакцинацию? А, может, эти люди уже переболели и рассчитывают еще и на свой иммунитет?

Во всяком случае, многие нормы безопасности и санитарные правила выполняются формально. Многими. Маска на лице есть? Ну и достаточно!

Ковидный счетчик 17 февраля 2021 года:

Обработано 3252 теста, из которых 2931 - это первичный тест.

Из общего числа случаев 3 ввезенных (Украина, Румыния, Испания).

Заразились 48 человек из системы здравоохранения, из которых 23 - врачи, 21 - медсестры, 4 - вспомогательный персонал.

Госпитализированы 3160 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19.

Из них 282 человека находится в крайне тяжелом состоянии,

55 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Выздоровели 614 пациентов. Всего победили ковид 158 619 человек.

На домашнем лечении находятся 5092 человека с легкими формами COVID-19.

Под наблюдением семейного врача15 176 человек.

Скончалось 17 пациентов. Число жертв пандемии в Молдове возросло до 3678 человек.