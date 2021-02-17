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Здоровье
В Тирасполе дали команду искать холодильное оборудование...
17.02.2021

Суть да дело, но в Тирасполе наконец-то отдали команду "провести ревизию имеющегося в Приднестровье холодильного оборудования и в случае необходимости в срочном порядке организовать закупку дополнительных холодильных камер для хранения вакцины от вирусной инфекции нового типа". 

То есть на момент заявлений, что левый берег Днестра не может принимать вакцину против коронавируса, требующую особых условий хранения, и последующих опровержений, никто даже не озаботился проверкой - так может или не может.

Наобум сказали, наобум опровергли. Блокада головного мозга.

Ну и в довесок приказано "в кратчайшие сроки изучить и предоставить информацию относительно возможности сертификации в Приднестровье препаратов, используемых для вакцинации от вирусной инфекции нового типа".

То есть вакцину собирались получить, а нормативную базу для применения создать забыли.

@Telegram GK


 
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