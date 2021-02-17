В феврале в молдавском ритейле выросли цены на некоторые виды цитрусовых. В наибольшей мере этот процесс затронул сегмент мандарин, которые с конца января к середине февраля подорожали в среднем на 5% оптом (до 17-18 леев, $0,99-1,02/кг) и еще больше – в рознице. При этом оба «ценника», нестабильны – на прошлой неделе цены на мандарины категории «эконом» даже немного снизились. Тем не менее, как утверждают ритейлеры, в ближайшие дни цены вернутся на прежний уровень и продолжат расти.

Как сообщили EastFruit управляющие крупных супермаркетов, повышение цен произошло по двум основным причинам. Во-первых, цена мандарин напрямую зависит от их сорта и страны-поставщика. Самые дешевые — турецкие, которые поставляются в Молдову в декабре-январе (период минимальных цен, но при этом – лучшего качества продукции). Наиболее ходовой турецкий сорт — сатсума (satsumas), этой продукции Молдова ежесезонно импортирует порядка 5,5-6,5 тыс. тонн. Высокий спрос предопределяют оптимальные, с точки зрения молдавского потребителя, характеристики: тонкая и легко отделяемая кожура, сладкий вкус плода и практически полное отсутствие семечек. В декабре и первой половине января на мандарины приходится не менее половины розничного оборота цитрусовых на молдавском рынке.

В феврале сезон турецкого мандарина в Молдове завершается, меняются (причем нередко – бессистемно) поставщики, товар дорожает. В первой декаде февраля текущего года начались активные поставки мандаринов из Италии, Испании и Греции. Традиционно они оптом дороже турецких плодов примерно на 7-10% — из-за более дорогой логистики (причем к концу февраля цена, обычно, возрастает). Молдавские магазины охотно работают с таким продуктом: у него хороший товарный вид и длиннее срок годности.

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