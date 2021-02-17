17 Февраля 2021
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
«Почта Молдовы» возобновила сообщение еще с шестью странами
17.02.2021

Предприятие «Почта Молдовы» объявило о возобновлении международного почтового сообщения с еще шестью странами.

Речь идет о Саудовской Аравии, Кувейте, Непале, Судане, Шри-Ланке и Туркменистане. В то же время теперь можно отправлять письма и посылки в Австралию, и получать их из этой страны. Экспресс-доставка пока не работает.  

Как сообщается на сайте ведомства, отправка почтовых отправлений из Республики Молдова будет осуществляться в зависимости от расписания воздушных/наземных/морских рейсов с указанными выше странами.

Подчеркивается, что указанные операторы не могут гарантировать как условия доставки, так и предоставление подтверждения доставки на период форс-мажорных обстоятельств.

На данный момент почтовый трафик возобновлён с 95 странами. Их список можно увидеть здесь.

Автор: Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
94
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2021 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.