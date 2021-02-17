«Почта Молдовы» возобновила сообщение еще с шестью странами

Предприятие «Почта Молдовы» объявило о возобновлении международного почтового сообщения с еще шестью странами.

Речь идет о Саудовской Аравии, Кувейте, Непале, Судане, Шри-Ланке и Туркменистане. В то же время теперь можно отправлять письма и посылки в Австралию, и получать их из этой страны. Экспресс-доставка пока не работает.

Как сообщается на сайте ведомства, отправка почтовых отправлений из Республики Молдова будет осуществляться в зависимости от расписания воздушных/наземных/морских рейсов с указанными выше странами.

Подчеркивается, что указанные операторы не могут гарантировать как условия доставки, так и предоставление подтверждения доставки на период форс-мажорных обстоятельств.

На данный момент почтовый трафик возобновлён с 95 странами. Их список можно увидеть здесь.

Автор: Михаил Генчу